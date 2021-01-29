Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba Nijerya'da kaçırılan Türk denizcilerine uçağını tahsis etti: Türkiye teşekkürlerini dile getirdi

Nijerya açıklarındaki seyir halinde olan Mozart isimli Türk konteyner gemisi, geçtiğimiz pazar günü korsan saldırısına uğradı. Korsanların silahlarla baskın düzenlediği gemideki Azerbaycanlı bir denizci hayatını kaybetti. 15 denizcinin korsanlar tarafından rehin alındığı olayla ilgili yetkililerden açıklama gelmeye devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaptığı basın toplantısında gazetecilerinin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, ''Dün memnuniyet verici bir haber aldık. Mürettebat ve kaptan, şirket yetkilileriyle temasa geçtiler. 15 kardeşimizin tamamının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik. Güzel haberleri inşallah alacağız, bir süreç var, devam ediyor. Gemide 3 mürettebatımız vardı, yeni ekip gitti, dün ulaştılar. 3 vatandaşımız da bugün THY ile Türkiye'ye dönecekler'' açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu, ''Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bir çalışma grubu oluşturduk. Bu bölgede korsanların gemilere saldırıları ilk değil, son da olmayacak gibi... Gemilere yönelik saldırıların önlenmesi için neler yapılabilir, bunu da ele alacağız'' dedi.

DÜNYA Korsan saldırısına uğrayan Türk gemisiyle ilgili Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama: Gemi Gabon'da limana yaklaşıyor

ERDOĞAN, 4. KAPTANLA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Süreci yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Kaptan Furkan Yaren ile iki kez telefonda görüştü. Kaçırılan personelin kurtarılması için tüm yetkililere talimat verdiğini ifade etti. Boden Denizcilik’e ait 222 metrelik gemi, Nijerya’nın Lagos limanından aldığı konteynerleri Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Cape Town limanına götürüyordu.

REKLAM

GÜNDEM Gemicilerden iyi haber geldi

MÜRETTEBAT LİSTESİ

- Kaptan Mustafa Kaya

- 2. Kpt. Melih Çetin

- 3. Kpt. Doğancan Cengil

- 4. Kpt. Furkan Yaren

- Başmühendis Süha Tatlıgül

- 2. Müh. Farman Ismayılov

- 3. Müh. Yasin Alper Şeker

- Elektrik Zabiti Gökhan Buran

- Reis Vedat Aksan

- Gemici Erdi Erman

- Gemici Halil Gülçür

- Gemici Ünsal Dilsiz

- Gemici Adil Alkan

- Gemici İlyas Baş

REKLAM

- Fiter Mesut Meral

- Yağcı Bahadır Yeşilalan

- Yağcı Gökhan Lale

- Aşçı Mustafa Benklioğlu

- Stajyer Hamza Orhan

HAYAT Kaçırılan gemicinin babası çaresiz: Oğlumu görsem dünyalar benim olacak

DÜNYA Batı Afrika ülkesi Nijerya'da 10 Türk gemici kaçırıldı