Gazeteci Sinan Burhan: PKK'nın silah bırakma noktaları tespit edildi

Terör örgütü PKK’nın silah bırakma sürecinde önemli bir aşamaya geçildi. Silahların teslim edileceği noktalar netleşirken, örgüt elebaşlarına af seçeneği gündemde yer almıyor. Suça karışmamış üyelerin serbest bırakılması planlanırken, süreci destekleyecek yeni yasal düzenlemeler üzerinde çalışılıyor.
Güvenlik kaynakları, silahların teslim edileceği noktaların dahi belirlendiğini açıkladı.
Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı gazeteci Sinan Burhan, Tv100’de katıldığı programda güvenlik kaynaklarından edindiği bilgileri paylaşarak, terör örgütünün silah bırakma sürecine dair detayları aktardı.
"Silahlar belirlenen noktalara götürülerek teslim edilecek"
"Suça karışanlara af yok"
Örgütün silah bırakma sürecinde, örgüt üyelerine yönelik uygulanacak prosedürler netleşmeye başladı. Sinan Burhan, güvenlik kaynaklarından edindiği bilgileri şu sözlerle paylaştı:
- Suça bulaşmamış örgüt üyeleri serbest bırakılacak.
- İtirafçılık ve etkin pişmanlık kapsamında yeni yasal düzenlemeler gündeme gelebilir.
- Örgütün üst düzey yöneticileri ve suça karışanlara kesinlikle af uygulanmayacak.
Burhan, Ankara’nın sürece dair hukuki ve idari hazırlıklarını tamamladığını belirterek, önümüzdeki günlerde sürecin ayrıntılarının daha da netleşeceğini vurguladı.
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