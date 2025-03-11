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Gazeteci Sinan Burhan: PKK'nın silah bırakma noktaları tespit edildi

Gazeteci Sinan Burhan: PKK'nın silah bırakma noktaları tespit edildi

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
10:2311/03/2025, Salı
G: 11/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Öcalan'ın çağrısı sonrası terör örgütünün silah bırakması bekleniyor
Öcalan'ın çağrısı sonrası terör örgütünün silah bırakması bekleniyor

Terör örgütü PKK’nın silah bırakma sürecinde önemli bir aşamaya geçildi. Silahların teslim edileceği noktalar netleşirken, örgüt elebaşlarına af seçeneği gündemde yer almıyor. Suça karışmamış üyelerin serbest bırakılması planlanırken, süreci destekleyecek yeni yasal düzenlemeler üzerinde çalışılıyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve DEM Parti'nin İmralı ve siyasi partileri ziyaretleriyle devam eden
'Terörsüz Türkiye'
süreci terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın PKK ve bağlı gruplarına yönelik silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısının ardından yeni bir boyut kazandı.

Güvenlik kaynakları, silahların teslim edileceği noktaların dahi belirlendiğini açıkladı.



Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı gazeteci Sinan Burhan, Tv100’de katıldığı programda güvenlik kaynaklarından edindiği bilgileri paylaşarak, terör örgütünün silah bırakma sürecine dair detayları aktardı.


"Silahlar belirlenen noktalara götürülerek teslim edilecek"


Burhan
"Güvenlik kaynakları, 'bu süreçten umutluyuz, silah bırakma noktaları dahi tespit edildi' diyor. PKK, kongresini topladıktan sonra YPG ile birlikte silahları bırakma kararı aldı. Silahlar, belirlenen noktalara götürülerek teslim edilecek."
dedi.


"Suça karışanlara af yok"


Örgütün silah bırakma sürecinde, örgüt üyelerine yönelik uygulanacak prosedürler netleşmeye başladı. Sinan Burhan, güvenlik kaynaklarından edindiği bilgileri şu sözlerle paylaştı:


  • Suça bulaşmamış örgüt üyeleri serbest bırakılacak.

  • İtirafçılık ve etkin pişmanlık kapsamında yeni yasal düzenlemeler gündeme gelebilir.

  • Örgütün üst düzey yöneticileri ve suça karışanlara kesinlikle af uygulanmayacak.

Burhan, Ankara’nın sürece dair hukuki ve idari hazırlıklarını tamamladığını belirterek, önümüzdeki günlerde sürecin ayrıntılarının daha da netleşeceğini vurguladı.



Suriye'de SDG ile Şam yönetimi anlaştı


Terörsüz bir Türkiye hedefi doğrultusunda atılan adımlar, Suriye’de de etkisini göstermeye başladı.


Suriye Cumhurbaşkanlığı, terör örgütü YPG’nin siyasi kanadı SDG (Suriye Demokratik Güçleri) ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Şam’da, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve SDG elebaşı Mazlum Abdi’nin imzaladığı 8 maddelik anlaşma kapsamında, sınır kapıları ile petrol ve gaz sahalarının Suriye hükümetine devredilmesi kararlaştırıldı.




#PKK
#Silah
#terör

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