Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Genel Merkez: Belediyeden maaş almayın

Genel Merkez: Belediyeden maaş almayın

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0025/04/2025, Cuma
G: 25/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İBB’deki yolsuzluğun CHP Genel Merkezi’ne yansımasından çekinen yönetim yeni kararlar aldı. CHP’li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonlarından sonra bazı Parti Meclisi üyeleri ve milletvekillerinin belediyelerden maaş ya da ihale aldığı yönünde iddialar gündeme gelmişti. Milletvekilleri ve PM üyelerine, belediyeler ile siyaset çerçevesi dışındaki ilişkileri azaltma uyarısı sözlü olarak iletildi. Belediyelerden maaş alan varsa, bundan vazgeçmesi uyarısı yapıldı. Belediyeler ile ekonomik ilişkisi olanlara da mevzuata uygun davranmaları tavsiye edildi.


#politika
#CHP
#İBB
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı vakitleri 25 Nisan 2025: Ankara, İzmir, İstanbul'da cuma namazı saat kaçta? Diyanet ezan vakitleri