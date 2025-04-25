Genel Merkez: Belediyeden maaş almayın

İBB’deki yolsuzluğun CHP Genel Merkezi’ne yansımasından çekinen yönetim yeni kararlar aldı. CHP’li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonlarından sonra bazı Parti Meclisi üyeleri ve milletvekillerinin belediyelerden maaş ya da ihale aldığı yönünde iddialar gündeme gelmişti. Milletvekilleri ve PM üyelerine, belediyeler ile siyaset çerçevesi dışındaki ilişkileri azaltma uyarısı sözlü olarak iletildi. Belediyelerden maaş alan varsa, bundan vazgeçmesi uyarısı yapıldı. Belediyeler ile ekonomik ilişkisi olanlara da mevzuata uygun davranmaları tavsiye edildi.