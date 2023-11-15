Gereken yapılmalı AYM kapatılmalıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yüksek yargıdaki tartışmalara değinerek “Ya Anayasa Mahkemesi (AYM) kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalıdır” dedi.

TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan Bahçeli, İsrail’in Gazze’deki katliamlarıyla ilgili olarak “Eli ve vicdanı kanlı Netanyahu ve yönetimi işledikleri savaş suçlarından dolayı Lahey Adalet Divanı’nda yargılanmalıdır” görüşünü paylaştı.

GEREĞİ TBMM’DE YAPILMALI

Yüksek yargıdaki tartışmalara değinen Bahçeli, şunları söyledi: “Kriz bekleyenlere, kriz düşü kuranlara, kriz ayini yapanlara açık açık söylüyorum ki, avuçlarını yalayacaklar, hevesleri de kursaklarında kalacak. Yargıya saygı mecburidir, bu kararın gereği TBMM’de derhal yapılmalı, konu kapatılmalıdır. AYM zulmün yanında, milletin ve devletin karşısında bir mihrak olarak sivrilmiştir.”

FETÖ VE PKK’NIN CAN SİMİDİ

“HDP’ye yapılacak Hazine yardımına bloke konulmasıyla ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın müracaatını reddeden, PKK’ya para akıtılmasının önünü açan AYM’dir. Leyla Güven, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Figen Yüksekdağ, Can Dündar başta olmak üzere PKK’lı ve FETÖ’cülere hak ihlali kararıyla can simidi uzatan AYM’dir.”

AYM BAŞKANI HADDİNİ AŞTI

“AYM Başkanı zillet ittifakının yüksek yargıya yuvalanmış hastalıklı koludur. Bunu reddediyoruz, bu kişinin haddini ve hududunu çok açık şekilde aştığını düşünüyoruz. Türk devleti ile uğraşma, cesaretin varsa Kandil’e git. Geldiğimiz bu aşamada karşımıza iki seçenek çıkmaktadır: Ya AYM kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalıdır.”











