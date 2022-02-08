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Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesi binasının çatısında çıkan yangın söndürüldü

Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesi binasının çatısında çıkan yangın söndürüldü. Olayda 2 itfaiye personeli dumandan etkilendi.

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Haber Merkezi AA
Giresun haberleri... Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesi binasının çatısında çıkan yangın söndürüldü
Olay yerine gelen ekipler yangına müdahalede bulundu.

Keşap ilçesinin Bozkurt Mahallesi'ndeki fakülte binasının çatısında bacadan başladığı tahmin edilen yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, Trabzon ve Ordu Büyükşehir Belediyeleri ile Giresun, Keşap, Espiye, Yağlıdere, Tirebolu ve Bulancak belediyeleri itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 4,5 saat süren çalışmaların ardından yangın tamamen söndürüldü.

Binadaki personelin tahliye edildiği yangında, dumandan etkilenen 2 itfaiye personeli, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ayakta tedavi edildi.

Giresun Valisi Enver Ünlü, bölgeye gelerek yangın söndürme çalışmalarını takip etti.

Ünlü, gazetecilere, yangın başladığı andan itibaren Giresun, Trabzon ve Ordu ile ilçelerden bölgeye itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini söyledi.

AFAD ve 112'yi harekete geçirdiklerini belirten Ünlü, "Maalesef çatımızda başlayan yangın, rüzgarın çok şiddetli olması ve sık sık yön değiştirmesi nedeniyle konferans salonu ve sınıflara da sıçradı." dedi.

Ünlü, 8 söndürme aracı, 9 arasöz, 6 su tankeri ve kurtarma aracının yangına müdahale ettiği kaydederek, "Tüm kurumlarımız burada. Herkes yangının söndürülmesi için cansiparane mücadele etti." ifadesini kullandı.

Üniversitenin şu anda yarı yıl tatilinde olması nedeniyle yangın sırasında binada sadece idari personel bulunduğunu aktaran Ünlü, şunları söyledi:

  • "Çok şükür can kaybımız yok. Dumandan etkilenen 2 personelimiz Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde oksijen tedavisi aldı. Çok şükür onların da durumu iyi. Hepimize geçmiş olsun. Çok şükür can kaybı olmadan yangını büyük ölçüde kontrol altına aldık. Hepimize geçmiş olsun."

Vali Ünlü, öğrencilerin mağdur olmayacağını, Rektörlük ile yapılacak görüşmelerin ardından öğrencilerin uygun bir binada eğitimlerini sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

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