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Gündem Giresundaki sel felaketinden bir acı haber daha Hayatını kaybedenlerin sayısı 10a yükseldi
GİRESUN

Giresun'daki sel felaketinden bir acı haber daha: Hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi

Giresun’da sel felaketinde kayıp olarak aranan yedi kişinden birinin daha cansız bedeni, arama kurtarma ekiplerince Dereli ilçesine bağlı Duroğlu beldesinde bulundu. Kimliği Kemal Akar’a ait olduğu belirlenen bir kişinin daha bulunmasıyla selde yaşamını yitirenlerin sayısı, 10'a yükselirken, 2’si asker 6 kişiyi arama çalışmaları da sürdürülüyor.

Haber Merkezi DHA
Giresun'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.
Giresun'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Giresun’un Dereli ilçe merkezinde hafta sonu yaşanan şiddetli sağanak sele dönüştü. Bir kentin silüetini değiştiren felakette arama çalışmaları, kayıp yedi kişiden biri için Espiye Kaşdibi mevkisinde, ikisi asker üçü için Doğankent-Tirebolu yolunun 12’nci kilometresinde, biri için Dereli’de, ikisi için Çaldağ’da devam ediyordu.

Giresun'da selde hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi
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Giresun'da selde hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi
  • Kayıplara ulaşılması için AFAD ekiplerinin yanı sıra Jandarma, Sahil Güvenlik ve STK ekipleri de önemli çaba gösteriyordu. Bu çalışmalar sonucunda Dereli ilçesinde kaybolan Kemal Akar’ın cansız bedeni olay yerinden 14 km aşağıda Duroğlu beldesinde dere içinde AFAD ekipleri tarafından bulundu.

Giresun'da yaşanan sel felaketinde mahsur kalan vatandaşların yanına kepçe ile ulaştı
OYNAT 00:32
Giresun'da yaşanan sel felaketinde mahsur kalan vatandaşların yanına kepçe ile ulaştı
Giresun'da Bakanların sel felaketinin yaşandığı bölgede mahsur kalanların yanına kepçe ile ulaştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Cansız bedeni bulunan Kemal Akar.

Bakan Kurum açıkladı: Giresun'daki sel felaketi mağdurlarının borçları altı ay ötelenecek
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Bakan Kurum açıkladı: Giresun'daki sel felaketi mağdurlarının borçları altı ay ötelenecek

Dükkanını kapatıp eve gidiyordu

Giresun’un Dereli ilçesinde yaşayan Kemal Akar 22 Ağustos akşamı sağanak yağış nedeniyle dükkanını kapatıp eve gideceği sırada gelen sel sularına kapılarak gözden kayboldu. Akar’ı arama çalışmaları 7 gündür sürüyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü Giresun'da olacağım
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü Giresun'da olacağım

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