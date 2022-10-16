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BARTIN

GMİS Başkanı Yeşil, maden ocağındaki çalışmalara ilişkin konuştu: Riskler ortadan kaldırıldıktan sonra ocaklarımız tekrar üretime başlayacak

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağının bütün riskler ortadan kaldırıldıktan sonra tekrar üretime başlayacağını söyledi.

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Haber Merkezi AA
GMİS Başkanı Yeşil, maden ocağındaki çalışmalara ilişkin konuştu: Riskler ortadan kaldırıldıktan sonra ocaklarımız tekrar üretime başlayacak
​​Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil.

Patlamanın yaşandığı maden ocağını ziyaret ederek işçilerle görüşen Yeşil, gazetecilere çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Hayatını kaybeden madencilere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyen Yeşil, "Sendika olarak bu işin takipçisi olacağız. Bugün itibarıyla patlama olan ocağımız hem başından hem dibinden kapatılarak oradaki açık yangın söndürme çalışmalarına girildi. En yakın zamanda bütün riskler ortadan kaldırıldıktan sonra ocaklarımız tekrar üretime başlayacaktır." dedi.

Böyle bir kazanın özellikle teknolojik anlamda büyük imkanlara sahip olan Amasra bölgesinde yaşanmasının kendilerini ayrıca üzüp düşündürdüğünü belirten Yeşil, bunun sebebinin ve sonuçlarının en yakın zamanda araştırılarak bilgi verileceğini kaydetti.

Yeşil, konuyla ilgili çeşitli yayınların ve bilgi kirliliğinin olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Bunu provokatif eylemlere çevirmenin anlamı yok. Bu arkadaşlarımız kendi gelecekleri, çoluk çocuğunun gelecekleri ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için buradalardı ve bunun sonucunda 41 arkadaşımız şu an itibarıyla can verdi. Kimse provokatif eylemlere girmesin. Burada bir hayat söz konusu. Bize, 'Ekranlara niye çıkmadınız?' dediler. Bugün ekranlara çıkma zamanı değil, bugün acı paylaşma zamanı. Bizler GMİS olarak her zaman işçi arkadaşlarımızın ve ailelerinin yanında olduk, olmaya çalışıyoruz. Şu an itibarıyla da cenazelerimizi defnettik. Bizim işimiz, işimize, aşımıza sahip çıkmak, arkadaşlarımızın yer altı ve üstünde, sosyal hayatlarında daha rahat ortamlarda yaşanılabilir ücretlerde yaşamasını sağlamak. Görevimiz bu, bunun dışında bu zamana kadar başka hiçbir eyleme girmedik, girmeyiz de. Çizgimiz, yapacağımız, yaptığımız işler belli. Bu doğrultuda çalışmaya devam ediyoruz."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan hastanede ziyaret ettiği madencilerin aileleriyle yakından ilgilendi
FOTOĞRAF 7
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan ve ambulans uçakla İstanbul'a getirilerek, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan maden işçilerini ziyaret etti.<br><br>
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Madencileri tedavi gördükleri serviste ziyaret eden, sağlık durumlarına ilişkin bilgi alan ve yakınlarıyla da görüşen Erdoğan, ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.<br><br>
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Hastanede bulunan 6 hastanın ambulans uçakla buraya getirildiğini hatırlatan Erdoğan, \"Bunların içerisinde 5 tanesinin durumu biraz ağır ama 1 tanesi şu anda şuuru da açık. Kendisiyle de biraz sohbet ettik. Diğerlerinin yanına girmedik. Sadece dışarıdan gördük, izledik ve sağ olsun doktorlarımız da bize gerekli bilgileri etraflıca verdiler.\" diye konuştu.<br><br>
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:<br><br>\"Şu anda yapılması gerekli olan tüm müdahaleleri sağ olsun doktorlarımız bütün ilgili birimler hangileriyse onları da devreye sokmak suretiyle yapıyorlar. Umutsuz değiliz. Ameliyatı yapılmış olanların hepsi şu anda daha iyi bir konumdalar. Tabii entübe vaziyette olanı var ama 1 tanesi ki İbrahim kardeşimiz, onun durumu daha iyi. Onunla biraz sohbet de ettik. Dua edelim, inşallah. Doktorlarımız her an, 24 saat yanlarındalar. 24 saat yapılması gereken neyse onların hepsini yapıyorlar. Gördüğünüz gibi Çam Sakura Hastanemiz dünyada gerçekten fiziki imkanlar olarak zaten tüm imkanlara sahip. Bunun yanında beyin gücü olarak doktorlarımız zaten bu noktada çok çok güçlü ekipler ve işin yani yanık cerrahiden tutun diğer anestezi, enfeksiyon vesaire bütün bunlara varıncaya kadar hepsi şu anda bu hastanemizde mevcut. Bütün yakınları, bütün akrabaları, hepsine burada adeta bir ev sahipliğini en güzel şekilde yapmanın gayreti içindeler. Yani yeme, içme, yatırma, her şey, A'dan Z'ye şu anda hastanemizde yapılıyor. Amasra'daki defin konularını, onları da şu anda Bakan arkadaşlarım orada zaten sürdürüyorlar. Belki bugün hepsi orada bitmiş olacak. Dualarımızla da şu anda buradaki 6 kardeşimizi inşallah hayırlısıyla sağlığına kavuşup, onları da Amasra'ya geri döndürmek.\"
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Erdoğan'a ziyaretinde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile hastanenin koordinatör başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit de eşlik etti.<br><br>
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Cumhurbaşkanı Erdoğan hastanede ziyaret ettiği madencilerin aileleriyle yakından ilgilendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanarak, İstanbul'da tedavi altına alınan maden işçileri hastanede ziyaret etti. Aileleriyle yakından ilgilendiği işçilerin sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda yapılması gerekli olan tüm müdahaleleri sağ olsun doktorlarımız, bütün ilgili birimler hangileriyse onları da devreye sokmak suretiyle yapıyorlar." dedi.
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