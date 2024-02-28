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Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 'KALKAN-13' operasyonu: 42 organizatör ile 333 göçmen yakalandı

Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen “KALKAN-13” operasyonlarında; 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 333 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlar sonucunda ruhsatsız tüfeklere, çok sayıda cep telefonu ve simkart ile çok miktarda dövize de el konuldu.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:18 - 28/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 09:05 - 28/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik “Kalkan-13” Operasyonu
Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik “Kalkan-13” Operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, İran üzerinden düzensiz göçmenleri Türkiye'ye sokmaya çalışan, hesap incelemelerinde 10 milyon liranın üzerine hesap hareketliliği tespit edilen ve göçmen kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendiğini bildirdi.


Bakan Yerlikaya operasyonlarda 42 göçmen kaçakçısı ile 333 düzensiz göçmenin yakalandığını da duyurdu.



Bakan Yerlikaya'nın operasyona ilişkin paylaşımı şu şekilde;

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek için ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek. Ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz


Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde;

DİYARBAKIR:


Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;

İran üzerinden düzensiz göçmenleri ülkemize sokmaya çalışan, hesap incelemelerinde 10 milyon TL’nin üzerine hesap hareketliliği tespit edilen ve Göçmen Kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik Diyarbakır merkezli Van, Şanlıurfa, Gaziantep, İzmir ve Düzce’de yapılan operasyonlarda;


📌31 örgüt üyesi Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı.

📌Yabancı uyruklu örgüt elebaşının da içerisinde bulunduğu 17’si tutuklandı,

📌 Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.



ŞANLIURFA:


Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce Göçmen Kaçakçılığı organizatörlerine yönelik yapılan operasyonlarda;


📌6 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı.

📌4’ü tutuklandı.

📌2’si hakkında adli kontrol kararı verildi.


ADANA


Adana İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce Göçmen Kaçakçılığı organizatörlerine yönelik yapılan operasyonlarda;


📌4 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı.

📌2’si tutuklandı,

📌2’si hakkında adli kontrol kararı verildi.



BATMAN


Batman İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucu bir tırda yapılan aramada;


📌1 Göçmen Kaçakçılığı organizatörü yakalandı ve hakkında adli işlemler başlatıldı.


Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı



Operasyonlar sonucu;

📌Ruhsatsız tüfeklere,

📌Çok sayıda cep telefonu ve simkart ile

📌Çok miktarda dövize el konuldu.






#Göçmen kaçakçılığı
#KALKAN-13' operasyonu
#Organizatör
2 saat önce
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