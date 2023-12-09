Guterres alarm düğmesine bastı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Kongresi’nden Türkiye’ye satılacak F-16’lar ile ilgili karar çıkmadan, TBMM’de İsveç’in NATO’ya üyeliğinin onaylanmasının mümkün olmadığını söyledi. Erdoğan, Yunanistan ziyareti sonrası yurda dönerken, uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı. Erdoğan, Türkiye’nin “F-16 Blok 70” savaş uçakları ve “Blok 70 modernizasyon kitleri” için ABD Kongresi’nde bekleyen satın alma talebine dair şöyle konuştu: “Senin kongren varsa, benim de parlamentom var. Sen kongreden geçirdikten sonra F-16 meselesinde adım atacağım diyorsun, benim de parlamentom var. Parlamentomdan geçmeden benim de böyle bir adımı atmam mümkün değil. Eğer biz NATO’da iki müttefik ülkeysek o zaman dayanışma halinde eş zamanlı sen üzerine düşeni yap, Meclisimiz de gereken kararı alır. Olay bu.”

BIDEN İLE GÖRÜŞME GÜNDEMDE YOK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Arap Ligi Ortak Zirvesi sonrası 7 ülkenin dışişleri bakanları ile ABD’de temaslarda bulunduğunu hatırlatan Erdoğan, “Bu temaslarda ne gibi bir netice aldıklarını görüşmelerden sonra bana bildirecek. Temennimiz odur ki, ABD’nin Gazze’deki yaşananlar ile ilgili İsrail lehine tavrının sona ermesi noktasında, bu yedili grup bir netice alsın. Aldıkları bu neticeyle de İsrail’e barış için baskı yapabilsinler” dedi. Erdoğan bir soru üzerine, “ABD Başkanı Biden ile görüşme gündemimizde değil. Gazze konusundaki tavırları hepinizin malumu. Bizi ararsa konuşmamız gereken konular neyse onları da biz kendisiyle görüşüp konuşuruz” ifadelerini kullandı.

CİĞERİMİZİ YAKIYOR

Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’la bu konuları konuştuğunu ancak Batı’nın hâlâ sessiz kaldığını vurgulayarak, “İşte bunlar bizim canımızı yakıyor, ciğerimizi yakıyor.” dedi. “Yaralıları, çocukları verin bize, kanser hastaları var, bunları verin.” dediklerini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: “Sahra hastaneleri kurulacak diyorlar. Kurulsa ne olur, kurulmasa ne olur. Ama biz burada insani, vicdani olarak ne yaparız diyerek süratle sahra hastanelerini gönderdik. Mısır’dan Refah Sınır Kapısı’ndan Ankara’ya veya İstanbul’a bu kanser hastalarının veya cerrahi müdahale yapılması gereken hastaların gelmesi zaman almaz.”

HESABI SORULMAZSA TEKRARLANIR

Erdoğan, Netanyahu ve suç ortaklarının tüm soykırımcılara ibret olacak bir ceza almaları gerektiğini vurgulayarak. “Kmsenin aklına bir daha sivil öldürmek, hastane bombalamak, pazar yeri vurmak gelememesi için bu yargılama çok önemli. Çünkü hesabı sorulmayan katliamlar, soykırımlar tekrarlanır.” değerlendirmesinde bulundu.

Guterres alarm düğmesine bastı

Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in 99. maddeyi işletmesiyle ilgili soruya şu yanıtı verdi: “Bakalım netice alabilecek mi? Guterres küresel sistemin alarm düğmesine basmıştır. Dünya barışını korumak için kurulmuş bir yapıyı oluşturan unsurlara ‘görevinizi unutmayın’ demektedir. Umarım bu çağrıya BM Güvenlik Konseyi kulak verir. Artık küçük çıkar hesaplarını, ‘Bana dokunmayan yılan bin yaşasın’ zihniyetini bir kenara bırakma ve gezegenimizde barışın korunması için adım atma zamanıdır.

EN YİĞİDİ SANCHEZ ÇIKTI

İspanya Başbakanı Sanchez, Batı ülkeleri içerisinde gerçekten en yiğidi çıktı. Bütün olumsuzluklara rağmen, Sanchez ileri giderek Filistin’in Avrupa Birliği ülkeleri tarafından tanınması noktasında kararlılığını ortaya koydu. İspanya, Sanchez ile ‘Filistin’in Avrupa Birliği tarafından tanınması için teklifimi yapacağım’ diyecek kadar yiğit çıktı. Onun için ben kendisini alkışlıyorum.”







