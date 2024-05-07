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Hakim ve savcı yardımcılığında yeni dönem: Bir yıl eğitim alacaklar

Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni yönetmelik ile artık hakim ve savcı yardımcılarının bir yıl eğitim alacak ve iki yıl tecrübeli hakim ve savcıların yanında görev yapacak.

Kenan Biter
07:29 - 7/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hakim ve Savcı Yardımcılığı müessesesi ile ilgili olarak çalışmalarını tamamladığımız Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı" açıklamasında bulundu.


Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

"Yargı hizmetlerinin vatandaşlarımıza daha etkili ve verimli bir şekilde sunulması için hayata geçirdiğimiz Hakim ve Savcı Yardımcılığı müessesesi ile ilgili olarak çalışmalarını tamamladığımız Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Hakim ve savcı yardımcılarımız, mesleğe kabul öncesinde Adalet Akademisinde 1 yıl eğitim alacak ve usta çırak ilişkisi içinde 2 yıl tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında görev yapacak. Hakim ve savcılarımız bu şekilde kürsüye daha donanımlı ve güçlü çıkacak. Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliğinin yargı camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.




#Hakim ve Savcı Yardımcılığı
#Resmi Gazete
#Hukuk
#Kenan Biter
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