Hakkımızı söke söke alacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Tokat’ta düzenlenen “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından İşletmeye Alınan Hidroelektrik Santrallerinin (HES) Toplu Açılış Töreni”ne Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, 52 baraj ve HES’in işletmeye alınma töreninde, üretim kapasitesi en yüksek 5 baraja video konferansla katılım sağlayarak açılışlarını gerçekleştirdi. Konuşmasının başında Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e Türkiye’nin kurulu gücünü sordu. Dönmez, Türkiye’nin 2002 sonu itibarıyla tüm kurulu gücünün 31 bin megavat olduğunu, şu anda 91 bin megavatı aştığı kaydetti. Erdoğan, bunun üzerine, “Bunun, özellikle milletim tarafından bilinmesi çok büyük önem arz ediyor. 31 bin megavattan 91 bin megavata 18 yılda hamdolsun kurulu gücümüzü yükselttik” diye konuştu.

İHTİYACIMIZ İNŞA SİYASETİ

Son dönemde yapılan hastane, havalimanı, baraj açılışlarını hatırlatan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Önümüzde yapımını tamamladığımız eserlerle ilgili oldukça yoğun bir açılış programı var. Türkiye’nin her zaman ama özellikle de şu içinden geçtiğimiz kritik dönemde en büyük ihtiyacının işte bu eser siyaseti, hizmet siyaseti, inşa siyaseti olduğuna inanıyoruz.”

OYNAT Erdoğan müjdeyi verdi: Ağustos ayında açılıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ta 'Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından İşletmeye Alınan Hidroelektrik Santralleri'nin Toplu Açılış Töreni'ne İstanbul'dan Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Yeni bir projenin müjdesini de veren Erdoğan, 'Yenilenebilir enerjide dünyada 13. sıradayız. Yerli güneş paneli üretecek fabrikamızın açılışını Ağustos ayında gerçekleştireceğiz' dedi. BiP'te paylaş

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AVRUPA BİRLİĞİ’NE TEPKİ

Türkiye’nin hedeflediği seviyeye ulaşabilmesi için Türkiye’yle birlikte dünyanın geri kalanında da normalleşme sürecinin belli bir seviyeye gelmesi gerektiğine işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:

“Avrupa Birliği’nin şeffaflık sorunu olan ülkeleri Türkiye’nin önüne koyarak uyguladığı çifte standardın gerisindeki niyet açıkça ortadadır. Türkiye olarak bugüne kadar mücadelesiz hiçbir kazanım elde etmedik. Anlaşılan o ki bu süreçte de zaten hakkımız olan hususları mücadele ederek, adeta söke söke alacağız.”

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KENDİMİZE GÜVENİYORUZ

“Esasen bu şekilde mücadeleyle mesafe katetmek ülkemizi kamu kuruluşları ve özel sektörüyle krizlere karşı daha güçlü, daha bağışık, daha esnek hale getiriyor. Biz, sağlıktan ekonomiye, diplomasiden güvenliğe kadar her konuda kendimize güveniyoruz. Bu konuda kimlerin zafiyeti olduğunu önce mülteci krizinde ardından salgın döneminde hep birlikte gördük. Gücümüzün haklılığımızından geldiğini, sonunda mutlaka başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz. Bugünkü açılışlarımıza da işte bu yolda atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriyorum.”

Son 18 yılda özellikle Türkiye’ye kazandırılan eserler ve hizmetlerle iki önemli hedefi birlikte gerçekleştirdiklerini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti: “Öncelikle geçmiş 79 yılın eksiklerini tamamladık. Eğitimde okul sayımızı 87 bine, öğretmen sayımızı 965 bine çıkartarak 132 yeni üniversite kurmak suretiyle yükseköğrenimi yaygınlaştırarak fırsat eşitliği sağladık.”

GÖNÜLLERİ YAKINLAŞTIRDIK

“Sağlıkta inşa ettiğimiz ve ambulansından cihazına kadar en modern şekilde donattığımız her seviyedeki 8 bin 500 sağlık kurumumuz, tüm dünyanın gıpta ile baktığı genel sağlık sigortamız, yeni istihdam ettiğimiz 723 bin sağlık personelimiz ile tarihi bir reformu hayata geçirdik. Ulaşımda inşa ettiğimiz 21 bin kilometre yeni bölünmüş yol, 1400 kilometre yeni otoyol, 473 kilometre yeni tünel, yakında uzunluğu 2 bin kilometreyi bulacak yüksek hızlı tren hattı, hizmete açtığımız 30 yeni havalimanı ile sadece mesafeleri kısaltmakla kalmadık, gönülleri de birbirine yakınlaştırdık.”

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Her türlü takdirin üzerinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bingöl Aşağı Kaleköy Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin açılışına da videokonferans yöntemiyle bağlandı. Erdoğan, şöyle konuştu: “Gerçekten böyle sıkıştırılmış bir anlayışla bu beton yapıların yapılmış olması ve böyle bir barajın burada, dağların arasında kurulmuş olması her türlü takdirin üzerindedir. Bu vesileyle şöyle 1.120 megavatlık bir güce sahip böyle bir temiz enerjinin üretileceği bu yerde hakikaten adeta bu dönem bir tarih yazılmış oldu. Bingöl böyle abide bir esere kavuşmuş oldu.”

Salgına teslim olmadık

Erdoğan, açılışı yapılan hidroelektrik santrallerinin hayırlı olmasını diledi, yapımlarında emeği geçen kurumları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nı, mühendisleri, işçileri ve yüklenici firmaları tebrik etti. Türkiye’nin enerjisine enerji katacağına inandığı santrallerin, kalkınmanın, gelişmenin ve büyümenin de sembolleri olduğunu dile getiren Erdoğan, “Bunlar, bizler için medeni olmanın adeta sıçrama tahtalarıdır. Salgın döneminde sağlık hizmetleri yanında hemen her alandaki yatırımlarını devam ettiren Türkiye, böylece 2023 hedeflerine ulaşmaktaki kararlılığını ortaya koymuştur. Enerjisi olmayan bir ülkenin medeni olmaktan bahsetmesi mümkün değildir, kalkınmadan bahsetmesi mümkün değildir, sanayileşmeden bahsetmesi mümkün değildir. Tüm dünyanın kendi içine kapandığı bir dönemde, yatırımı, üretimi, istihdamı destekleyerek sergilediğimiz olumlu yöndeki ayrışma ile salgına teslim olmadığımızı gösterdik” diye konuştu.

Güneş paneli üreteceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “Yenilenebilir enerjide dünyanın sayılı ülkeleri arasındayız. Yenilenebilir enerji kurulu gücünde dünyada 13’üncü, Avrupa’da 6’ncı sırada yer alıyoruz. Hidroelektrikte dünyada 9’uncu Avrupa’da 2’nci, rüzgarda dünyada 12’nci, Avrupa’da 7’nci, güneşte dünyada 14’üncü ve Avrupa’da 7’nci, jeotermalde ise dünyada 4’üncü ve Avrupa’da birinci sıradayız.”

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FABRİKA AĞUSTOSTA AÇILACAK

“Tabii amacı üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek olanlara bunları anlatmak mümkün değildir. Çevrecilik ve benzeri kisveler altında koparılan yaygaraların amacı bu yatırımları sekteye uğratarak Türkiye’yi enerjide dışa bağımlılığa mahkum etmektir. Yenilenebilir enerjide yerli AR-GE ve yerli teknolojinin gelişmesi için başlattığımız YE-KA modelinde önemli bir aşamaya geldik. Türkiye’nin ilk yerli entegre güneş paneli fabrikasının açılışını ağustos ayında gerçekleştireceğiz. Yıllık, 500 megavatlık güneş paneli üretecek fabrikamız, 1400 kişiyi de istihdam edecek.”