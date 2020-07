Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin ekonomideki şahlanışını durduramayacaklar

Spor

İrfan Can Kahveci kimdir: Kaç yaşında, nereli, sözleşmesi ne zaman bitiyor?

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden birisi Başakşehir forması giyen İrfan Can Kahveci. Türkiye'de Galatasaray ve Fenerbahçe başta olmak üzere hemen hemen birçok takımın kadrosuna katmak istediği ve Avrupa'dan da takımların talip olduğu İrfan Can kahveci Kimdir? İrfan Can Kahveci kaç yaşında? İrfan Can Kahveci nereli? İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesi ne zaman bitiyor? İrfan Can Kahveci'nin bonservisi ne kadar? İrfan Can Kahveci hakkında bütün detayları haberimizde ve Yeni Şafak Spor'da bulabilirsiniz.