Halk TV'de yayınlanan Konuşmazsak Olmaz programında Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıyla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.
Sunucu Kadri Gürsel,
"Buradan nasıl çıkılır? Kısa vadede çıkmak mümkün değil. Ben çıkılabileceği kanaatinde değilim." ifadelerini kullandı. "EN İYİ REAKSİYON İKTİDAR DEĞİŞİKLİĞİ"
Sözlerinin devamında işgale verilecek en iyi cevabın Türkiye'de iktidar değişikliği olacağını öne süren Gürsel, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'nin bu yeni döneme, yeni soğuk savaşa verebileceği en yerinde, en stratejik, en kararlı reaksiyon iktidar değişikliğidir."
İsmail Saymaz, Gürsel'in sözlerini toparlamaya çalışsa da başarılı olmadı.
OYNAT 00:32
Halk TV sunucusu Kadri Gürsel: Ukrayna'yı işgale verilecek en iyi cevap Türkiye'de iktidar değişikliği
CHP'ye yakın televizyon kanalı Halk TV'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı değerlendirildi. Konuyu Türkiye'ye bağlayan sunucu Kadri Gürsel, işgale en iyi cevabın Türkiye'de iktidar değişikliği olacağını öne sürdü.
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Rus ordusu Sumi Oblastı bölgesini bombaladı
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonları sürüyor. Rus ordusunun yoğun ateş altında aldığı Sumi Oblastı'da kaydedilen görüntüler yaşanan çatışmaların şiddetini gözler önüne serdi. Birçok bölgeden patlama sesleri gelirken, alevler çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.