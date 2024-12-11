Hamaney isim vermeden Türkiye’yi hedef aldı: Komşu ülke Suriye’de rol oynadı

"Evet, Suriye'ye komşu bir devlet açıkça bu meselede bir rol oynadı ve oynamaya devam ediyor. Herkes bunu görebiliyor. Ancak, ana komplocu, ana planlayıcı, kumanda merkezi Amerika'da ve Siyonist rejimde bulunuyor. Bu muhakeme hakkında şüpheye yer bırakmayan emareler var"