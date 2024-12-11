Hamaney isim vermeden Türkiye’yi hedef aldı: Komşu ülke Suriye’de rol oynadı

İran'ın dini lideri Hamaney Suriye'deki devrimde Türkiye'nin etkisi olduğunu düşünüyor.
Esed'in devrilmesiyle bölgede büyük bir güç kaybeden İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney isim vermeden Türkiye'yi hedef alarak "Suriye’ye komşu bir ülke, bu süreçte açık bir şekilde rol oynadı ve halen etkisini sürdürüyor" ifadelerini kullandı. Hamaney "Suriye'de kaybedilen yerler geri alınacaktır." diyerek savaşı devam ettireceklerini de söyledi.
İran'ın dini lideri Ayetullah
Ali Hamaney
, Suriye Milli Güçleri'nin Şam'ı kontrol altına alması ve Esed'in ülkeden kaçarak Rusya'ya sığınması sonrası Suriye'deki son gelişmeleri ilk kez değerlendirdi.
X hesabından paylaşım yapan Hamaney, Suriye'de yaşanan olayların ABD ve İsrail tarafından planlandığını ileri sürdü.
Hamaney
"Suriye'de yaşananların Amerikan-Siyonist komplosunun bir parçası olduğundan kimsenin şüphesi olmamalı"
dedi.
'Komşu devlet rol oynadı"
'Komşu devlet rol oynadı"
Hamaney, komşu bir ülkenin yaşanan gelişmelerde gözle görülür bir rol oynadığına vurgu yaptı.
Bu komşu ülkeden kastın Türkiye olduğu düşünülürken Hamaney'in açık açık isim belirtmemesi dikkat çekti.
Hamaney
"Evet, Suriye'ye komşu bir devlet açıkça bu meselede bir rol oynadı ve oynamaya devam ediyor. Herkes bunu görebiliyor. Ancak, ana komplocu, ana planlayıcı, kumanda merkezi Amerika'da ve Siyonist rejimde bulunuyor. Bu muhakeme hakkında şüpheye yer bırakmayan emareler var"
diye konuştu.
Öte yandan Hamaney
"Suriye'de kaybedilen yerler geri alınacaktır."
diyerek savaşı devam ettireceklerini söyledi.
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