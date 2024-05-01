Hedef gidenleri geri kazanmak

Meclis'te gerçekleşen programda Dervişoğlu'na mazbatasını İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun verdi. Çok kritik bir dönemde tarihi bir sorumluluk üstlendiğini, bu görev ve sorumluluğun farkında olduğunu söyleyen Dervişoğlu “Milletimize hizmet yolculuğu görevimi dava arkadaşlarımla el ele, gönül gönüle sürdürme gayretine gireceğim” dedi.

PARLAMENTER SİSTEM ŞARTI

Mazbatasını aldıktan sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini arayıp aramadığı sorulan Dervişoğlu, “Üzerimde hakkı ve emeği var. Türk siyasetinde bugün buralardaysak, bu zamana kadar yaptığımız yolculukların, tecrübelerin hayatımızda önemli yeri var. Ben onların hiçbirini yok sayamam” cevabını verdi. Dervişoğlu, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin tavırlarının ne olacağı sorusunu da şöyle cevapladı: “Milletimize verdiğimiz sözümüz var. Parlamenter demokratik sisteme geçişle alakalı emareler taşırsa oturur konuşuruz.”

POLİTİKASI NETLEŞİYOR

Yaşanan kan kaybının durdurulması, ayrılanların yeniden kazanılmasını önceleyen Dervişoğlu’nun parti dışında ise Meral Akşener çizgisinin dışına çıkabileceği belirtiliyor. Bu kapsamda Dervişoğlu’nun masasında bekleyen en önemli konu TBMM’de parti yönetiminin tesisi ile istifalar ve partinin yeni siyaset rotası. Bu çerçevede verdiği ilk mesajlar, Akşener’in son aylarda izlediği stratejiden vazgeçeceği şeklinde yankılandı. Dervişoğlu’nun 6’lı masanın eski ortağı CHP’ye dönük eleştirel sözlerden de uzak durması bekleniyor.

Mustafa Bıyık

‘İlkesizlik var’ deyip istifa etti

Genel başkan değişiminden sonra İYİ Parti’de dün bir istifa daha yaşandı. Kurultayda Koray Aydın’ı destekleyen Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Göreve bağımsız olarak devam edeceğini belirten Bıyık, “Müsavat Dervişoğlu ile alakalı bir sorunumuz bulunmamaktadır. Bizim konumuz ilkesel bir konu, duruşumuz ilkesel bir duruştur. Parti içindeki ilkesizliklere karşı çıkmak için istifa ediyorum” dedi.







