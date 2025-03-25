Horoz dövüşüne polis baskını: 258 bin TL ceza yazıldı

Ekipler, gerçekleştirdikleri baskında horoz dövüştürdüğü iddia edilen 28 kişiyi yakaladı. Horoz dövüştüren 28 kişiye toplam 258 bin lira ceza kesilirken, "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan bir kişi gözaltına alındı.