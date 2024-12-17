HTŞ lideri Colani açık açık ilan etti: Hepsi dağıtılacak

Heyetu Tahriru'ş Şam (HTŞ) öncülüğündeki Suriye Milli Güçleri'nin Şam'ı ele geçirmesiyle kanlı Esed rejiminin devrilmesinin yankıları sürüyor.





HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Colani, Suriye'deki isyancı grupların "dağıtılacağını ve savaşçıların savunma bakanlığı altında görev yapacak şekilde eğitim alacağını" söyledi.









Birlik çağrısı





Tüm rejim karşıtı savaşçıların "yasaya tabi hareket edeceğini" belirten Colani, mezhepler arası çatışmaların engellenmesi için birlik çağrısı da yaptı:





Suriye birlik içinde kalmalıdır. Sosyal adaleti garanti altına almak için devlet ve çeşitli dini gruplar arasında bir toplumsal sözleşme yapılmalıdır.





"Colani" lakabını kullanan ve asıl adı Ahmed eş-Şara olan HTŞ lideri, iç savaş nedeniyle ülkeden kaçan Suriyelilerin dönüşünün sağlanması için Şam yönetimine uygulanan yaptırımların kaldırılması gerektiğini de söyledi.











