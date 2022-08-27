Hüseyin Likoğlu Yeni Şafak'ın manşetinden rahatsız olan Kılıçdaroğlu'na sordu: Köstebeğiniz EYT çalışmasına ulaşırsa bizimle de paylaşır mısınız?

Hükümetin KYK borcu ve otomobilde ÖTV düzenlemesini önceden haber alıp apar topar gündeme getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez de icra affıyla sahneye çıktı. Kılıçdaroğlu 80 günlük çalışmayla hazırlanan düzenlemenin açıklanmasına günler kala “Borçlarınızı sakın ödemeyin” çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu’nun, hükümetin yaptığı çalışmalarla ilgili bilgileri kimden aldığı merak edilirken, Yeni Şafak Gazetsi “Kılıçdaroğlu-köstebek” ilişkisinin serüvenini "Bay Kemal'in köstebeği kim?" başlığıyla manşete taşıdı.

EYT'Yİ ÖNE SÜRDÜ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise manşetten rahatsız oldu. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan "EYT’yi çözün. Öğretmenler konusunda da ısrar edeceğim" notuyla Yeni Şafak'ın manşetini paylaştı.

LİKOĞLU: KÖSTEBEĞİNİZ EYT ÇALIŞMASINA ULAŞIRSA BİZİMLE DE PAYLAŞIR MISINIZ?

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu'ndan yanıt gecikmedi. Likoğlu, "Sayın Genel Başkan, EYT çalışması 'köstebeğinizin görev yaptığı bakanlığa' henüz gitmemiş anlaşılan. EYT konusunda bu aşamada paylaşım yapacak durumda değilsiniz. Eğer, köstebeğiniz EYT çalışmasına ulaşırsa haber amaçlı bizimle de paylaşır mısınız?

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Sayın Genel Başkan, EYT çalışması 'köstebeğinizin görev yaptığı bakanlığa' henüz gitmemiş anlaşılan. EYT konusunda bu aşamada paylaşım yapacak durumda değilsiniz. Eğer, köstebeğiniz EYT çalışmasına ulaşırsa haber amaçlı bizimle de paylaşır mısınız? https://t.co/k1kbvzGOfB — Hüseyin Likoğlu (@HuseyinLikoglu) August 27, 2022





GÜNDEM Bay Kemal'in köstebeği kim?