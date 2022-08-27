Gündem Hüseyin Likoğlu Yeni Şafakın manşetinden rahatsız olan Kılıçdaroğluna sordu Köstebeğiniz EYT çalışmasına ulaşırsa bizimle de paylaşır mısınız?
POLİTİKA

Hüseyin Likoğlu Yeni Şafak'ın manşetinden rahatsız olan Kılıçdaroğlu'na sordu: Köstebeğiniz EYT çalışmasına ulaşırsa bizimle de paylaşır mısınız?

KYK borcu, otomobilde ÖTV düzenlemesi ve son olarak ‘Borçlarınızı sakın ödemeyin!’ diyerek ‘icra affı düzenlemesi' öncesi sahneye çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'içeriden nasıl bilgi aldığı merak konusu' diyerek konuyu haberleştiren Yeni Şafak'ın manşetinden rahatsız oldu. 'EYT'yi çözün' diyen Kılıçdaroğlu'na Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, "EYT çalışması 'köstebeğinizin görev yaptığı bakanlığa' henüz gitmemiş anlaşılan. Eğer, köstebeğiniz EYT çalışmasına ulaşırsa haber amaçlı bizimle de paylaşır mısınız?" yanıtını verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hüseyin Likoğlu Yeni Şafakın manşetinden rahatsız olan Kılıçdaroğluna sordu: Köstebeğiniz EYT çalışmasına ulaşırsa bizimle de paylaşır mısınız?
Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu

Hükümetin KYK borcu ve otomobilde ÖTV düzenlemesini önceden haber alıp apar topar gündeme getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez de icra affıyla sahneye çıktı. Kılıçdaroğlu 80 günlük çalışmayla hazırlanan düzenlemenin açıklanmasına günler kala “Borçlarınızı sakın ödemeyin” çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu’nun, hükümetin yaptığı çalışmalarla ilgili bilgileri kimden aldığı merak edilirken, Yeni Şafak Gazetsi “Kılıçdaroğlu-köstebek” ilişkisinin serüvenini "Bay Kemal'in köstebeği kim?" başlığıyla manşete taşıdı.

EYT'Yİ ÖNE SÜRDÜ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise manşetten rahatsız oldu. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan "EYT’yi çözün. Öğretmenler konusunda da ısrar edeceğim" notuyla Yeni Şafak'ın manşetini paylaştı.

LİKOĞLU: KÖSTEBEĞİNİZ EYT ÇALIŞMASINA ULAŞIRSA BİZİMLE DE PAYLAŞIR MISINIZ?

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu'ndan yanıt gecikmedi. Likoğlu, "Sayın Genel Başkan, EYT çalışması 'köstebeğinizin görev yaptığı bakanlığa' henüz gitmemiş anlaşılan. EYT konusunda bu aşamada paylaşım yapacak durumda değilsiniz. Eğer, köstebeğiniz EYT çalışmasına ulaşırsa haber amaçlı bizimle de paylaşır mısınız?


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