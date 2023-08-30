İBB Başkanı İmamoğlu'nu açılışta eleştiren kişi korumalar tarafından darbedildi: 'Sen başkana ne söylersin lan' denilerek pata küte geldiler

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın son etap açılışında eleştiren Seçkin Türk isimli bir vatandaş, korumalar tarafından darbedildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın son etabı olan Küçükpazar ve Eminönü istasyonlarının açılışına katıldı. Açılışın ardından Eminönü istasyonunda tramvaya binen İmamoğlu, yolculuk sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Başka bir soru üzerine, tramvayın ilk etabını Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile açtıklarını anlatan İmamoğlu, bugün de CHP İstanbul İl Başkanvekili, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı ve milletvekili ile açılışı gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Bugünkü açılışa Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun davet edilip edilmediğinin sorulması üzerine İmamoğlu, şunları söyledi:
Eleştiride bulunan vatandaşa korumalardan müdahale
Tramvay Feshane istasyonuna geldiğinde İmamoğlu ve beraberindekiler araçtan indi. İmamoğlu'nun burada vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirmesi nedeniyle tramvayın Eminönü'ne hareket etmemesi yolcuların tepkisine yol açtı.