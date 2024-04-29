İBB ekiplerinin kazdığı çukura düşerek hayatını kaybetmişti: Ekşi Sözlük'te minik Edanur için skandal ifadeler!

Küçükçekmece'de Fatih Mahallesi Menekşe Sahil Parkı içerisinde İBB tarafından yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine geçtiğimiz cumartesi günü , 5 yaşındaki Edanur Gezer düşerek hayatını kaybetmişti.
Edanur'un boğulduğu nokta havadan görüntülendi
Edanur'un öldüğü Menekşe Sahil Parkı bugün havadan görüntülendi. Çukurun olduğu yerin etrafına güvenlik şeritleri ve bariyerler çekilirken, başında güvenlik görevlilerinin beklediği gözlendi. Olay yerine giden cumhuriyet savcısı, iş güvenliği uzmanının da aralarında bulunduğu üç bilirkişi ile birlikte inceleme yaptı. İncelemede Edanur'un düştüğü çukurun 1 metre 35 santim derinlikte olduğu tespit edildi. Ayrıca Edanur'un yakınları ile piknik yaptığı bölge ile çukurun uzaklığı da ölçüldü. Bilirkişi tarafından hazırlanacak raporun soruşturma dosyasına ekleneceği belirtildi.
İncelemenin ardından Gezer'in cenazesi adli tıp kurumuna alınmıştı. Burada yapılan otopsinin ardından kızın annesi ve babaannesinden DNA örneği alınmıştı. Testin ardından minik kızın cenazesi, bugün ailesine teslim edildi.
İhmal sonrası İBB'den yapılan açıklamada, İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı yönetimindeki park içeresinde yapılan rutin kontrollerde zeminde su sızıntısı olduğu tespit edildiği ifade edildi.
Ekşi Sözlük'te skandal ifadeler
Nefret söylemleri, saldırgan içerikleri ve terör örgütlerine verilen destekleriyle gündemden düşmeyen Ekşi Sözlük provokatörleri ise skandallarına bir yenisini daha ekledi.
CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ihmalkarlığının minik bir cana mâl olduğu olayla ilgili Ekşi Sözlük’te iğrenç yorumlar yapıldı.