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İBB ekiplerinin kazdığı çukura düşerek hayatını kaybetmişti: Ekşi Sözlük'te minik Edanur için skandal ifadeler!

İstanbul Küçükçekmece'de İBB'nin kazı çalışması sonrasında etrafını kapatmadığı alanda oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer hayatını kaybetmişti. Edanur Gezer'in cezanezi, ailesinden alınan DNA örneğinin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Ailenin acısı henüz tazeyken, Ekşi Sözlük'te boğularak hayatını kaybeden küçücük çocuk ve ailesi hedef alındı. Olay, CHP yönetimindeki İBB'nin ihmaline dayandırılınca partizanlık yapan provokatörler, aileye korkunç söylemlerle nefret saçtı.

14:39 - 29/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 14:41 - 29/04/2024 Pazartesi
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İBB kazısındaki su birikintisinde ölen minik Edanur Gezer için Ekşi Sözlük'te iğrenç yorumlar yapıldı.
İBB kazısındaki su birikintisinde ölen minik Edanur Gezer için Ekşi Sözlük'te iğrenç yorumlar yapıldı.

Küçükçekmece'de Fatih Mahallesi Menekşe Sahil Parkı içerisinde İBB tarafından yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine geçtiğimiz cumartesi günü , 5 yaşındaki Edanur Gezer düşerek hayatını kaybetmişti.

Edanur'un boğulduğu nokta havadan görüntülendi

Edanur'un öldüğü Menekşe Sahil Parkı bugün havadan görüntülendi. Çukurun olduğu yerin etrafına güvenlik şeritleri ve bariyerler çekilirken, başında güvenlik görevlilerinin beklediği gözlendi. Olay yerine giden cumhuriyet savcısı, iş güvenliği uzmanının da aralarında bulunduğu üç bilirkişi ile birlikte inceleme yaptı. İncelemede Edanur'un düştüğü çukurun 1 metre 35 santim derinlikte olduğu tespit edildi. Ayrıca Edanur'un yakınları ile piknik yaptığı bölge ile çukurun uzaklığı da ölçüldü. Bilirkişi tarafından hazırlanacak raporun soruşturma dosyasına ekleneceği belirtildi.

İncelemenin ardından Gezer'in cenazesi adli tıp kurumuna alınmıştı. Burada yapılan otopsinin ardından kızın annesi ve babaannesinden DNA örneği alınmıştı. Testin ardından minik kızın cenazesi, bugün ailesine teslim edildi.

İhmal sonrası İBB'den yapılan açıklamada, İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı yönetimindeki park içeresinde yapılan rutin kontrollerde zeminde su sızıntısı olduğu tespit edildiği ifade edildi.


Açıklamanın devamında da
"26 Nisan 2024 tarihinde saat 11.30 sularında iş makinalarıyla kazı çalışması başlatıldı. Çalışma devam ederken, aynı gün saat 16.05'de bir ailenin park içerisinde çalışma yapılan alana yakın bir noktada, mangal yakıp piknik yaptığı tespit edildi. Parktaki güvenlik görevlileri aileyi uyardı. Uyarıya aldırış etmeyen aile pikniğe devam etti. Güvenlik görevlileri yetersiz kalınca İBB Zabıta ekiplerine haber verildi. Zabıta ekipleri ihbar üzerine parka geldi. Parkta ateş yakmanın yasak olduğunu, aileye ileten zabıta, pikniğin sonlandırılmasını istedi"
denildi.

Ekşi Sözlük'te skandal ifadeler

Nefret söylemleri, saldırgan içerikleri ve terör örgütlerine verilen destekleriyle gündemden düşmeyen Ekşi Sözlük provokatörleri ise skandallarına bir yenisini daha ekledi.


CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ihmalkarlığının minik bir cana mâl olduğu olayla ilgili Ekşi Sözlük’te iğrenç yorumlar yapıldı.


Ekşi Sözlük sitesinde
“İBB’nin çocuk parkında açtığı çukurda ölen çocuk”
başlığı altında yapılan yorumlarda Edanur için
“Ölerek kurtulmuştur”
,
“Ülkede herkes üremesin”
,
“Mangal yapmasaydınız çocuğunuz ölmezdi”
,
“Ailenin sorumsuzluğu”
şeklinde insanlık dışı yorumlar yapıldı.

İşte sözde yazarların nefret dolu skandal yorumları!


#Ekşi sözlük
#Küçükçekmece
#İBB
#İstanbul
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