İBB'den toplu ulaşıma yüzde 30 zam: Yeni tarifeler belli oldu

11:2615/09/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
İstanbul'da toplu ulaşıma zam kararı bugün uygulanmaya başlandı
İstanbul'da toplu ulaşıma zam kararı bugün uygulanmaya başlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde alınan karar kapsamında otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarına yapılan yüzde 30'luk zam bugün itibarıyla hayata geçti.Yolcular, bugünden itibaren elektronik tam bilete 35 lira, "Mavi Kart" aylık abonmana 2 bin 748 lira ödemeye başladı. Deniz yolunu kullananlar, Üsküdar-Eminönü seferi için 44,33 lira, Kadıköy-Eminönü ile Kadıköy-Beşiktaş seferleri için 49,40 lira, Bostancı'dan Adalar'a seyahat için 130,22 lira ödemek zorunda kaldı.

İBB Meclisi eylül ayı toplantılarının 12 Eylül'de yapılan üçüncü oturumunda, toplu ulaşım ile taksi ve okul servislerine yüzde 30 zam yapılması kararının AK Parti'nin "hayır" oyuna karşılık CHP grubunun oylarıyla oy çokluğuyla kabul edilmesinin ardından bugün uygulanmaya başlandı.

Yolcular, elektronik tam bilete 35 lira, "Mavi Kart" aylık abonmana ise
2 bin 748
lira ödedi.

Deniz yolunu kullanan vatandaşlar, Üsküdar-Eminönü seferi için 44,33 lira, Kadıköy-Eminönü ile Kadıköy-Beşiktaş için 49,40 lira, Bostancı'dan Adalar'a gitmek için 130,22 lira ödemek zorunda kaldı.

Minibüslerde ise "indi-bindi" diye tarif edilen en kısa mesafe ücreti 4 kilometreye kadar 25 liradan
32,50 liraya,
4 ile 7 kilometre arasında 26 liradan
34 liraya
, 7 ile 11 kilometre arasında 27 liradan
35 liraya,
11 ile 15 kilometre arasında 28 liradan
36 liraya,
15 ile 20 kilometre arasında 30 liradan
39 liraya
, öğrenci ücreti 16 liradan
21 liraya
çıkartıldı.

Sabah erken saatlerden itibaren toplu taşıma kullanarak işlerine ve okullarına gitmek isteyenler, aktarmaların yoğun yapıldığı metro, metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

Yolcular, turnikelerde İstanbulkart'ı kullanarak veya ilgili gişelerden ücretini ödeyip, toplu ulaşım hizmetlerinden faydalandı.

En son zam 15 Ocak'ta yapılmıştı

Bu yıl 15 Ocak'ta yapılan İBB UKOME toplantısında toplu ulaşım, taksi ve okul servislerine yüzde 35 zam yapılmıştı.

İBB'nin 26 Haziran'daki UKOME toplantısında ek olarak teklif ettiği yüzde 21,29'luk zam teklifi ise toplantıda çoğunluğu oluşturan Bakanlık temsilcilerinin "hayır" oyuyla reddedilmişti.

Kentteki ulaşıma ilişkin zam kararlarının UKOME yerine İBB Meclisinde alınması için harekete geçilmişti.

Bu kapsamda, İBB Meclisi'nde bugün görüşülen ulaşıma yüzde 30'luk zam teklifi, oy çokluğuyla kabul edildi.




