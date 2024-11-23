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İBB'ye 3,5 milyon liralık telefon kılıfı

İBB'ye 3,5 milyon liralık telefon kılıfı

04:0023/11/2024, суббота
G: 23/11/2024, суббота
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Osman Nuri Kabaktepe
Osman Nuri Kabaktepe

Devasa konser bütçeleri nedeniyle savcılık tarafından hakkında soruşturma başlatılan, toplu taşımada meydana gelen arıza, yoğunluk ve kazalar ile eleştirilerin hedefi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bir tepki de AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’den geldi.

Kabaktepe, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne "kaynakların nereye aktarıldığını açıklayın" çağrısında bulundu.


KAYNAKLAR NERELERE AKTARILDI?

İBB yönetiminin halkın kaynaklarını verimli kullanmak yerine, israf ve şaibeli harcamalarla gündeme geldiğini belirten Kabaktepe, sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yaptı. İBB yönetimine kaynakların nereye harcandığını açıklama çağrısı yapan Kabaktepe, “Enerji AŞ’nin 2,5 milyon liralık telefon aksesuarı alımı, İSTAÇ’ın 3,5 milyon liralık cep telefonu kılıfı harcaması ve olmayan hayali metro hatlarının tanıtımı için harcanan 6 milyon liralık bütçe, İstanbul halkının vergilerinin nasıl heba edildiğini açıkça gözler önüne seriyor” dedi.




#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
#toplu taşıma
#arıza
#Osman Nuri Kabaktepe

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