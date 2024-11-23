İBB'ye 3,5 milyon liralık telefon kılıfı

İBB yönetiminin halkın kaynaklarını verimli kullanmak yerine, israf ve şaibeli harcamalarla gündeme geldiğini belirten Kabaktepe, sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yaptı. İBB yönetimine kaynakların nereye harcandığını açıklama çağrısı yapan Kabaktepe, “Enerji AŞ’nin 2,5 milyon liralık telefon aksesuarı alımı, İSTAÇ’ın 3,5 milyon liralık cep telefonu kılıfı harcaması ve olmayan hayali metro hatlarının tanıtımı için harcanan 6 milyon liralık bütçe, İstanbul halkının vergilerinin nasıl heba edildiğini açıkça gözler önüne seriyor” dedi.