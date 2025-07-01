İç cephede gedik açacak eyleme izin vermeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’deki parti içi kavganın Alevi vatandaşları rencide edici boyutlara ulaştığını belirterek Türkiye'nin iç cephesinde gedik açtırmayacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Külliye’de 15.48’de başlayan toplantı, yaklaşık 4 saat sürdü. Toplantı sonrası millete seslenen Erdoğan, önemli mesajlar verdi. CHP’deki parti içi tartışmalara değinen Erdoğan, “Muhalefetin içinde debelendiği süfli ve sahte tartışmalar hep söylediğim gibi iktidarımızın sorumluluğunu daha da artırmaktadır” ifadelerini kullandı. “Sadece bize oy veren yaklaşık 29 milyon kardeşimizin değil, siyasi tercihi farklı vatandaşlarımızın da devlete, sisteme, demokrasiye yönelik inancını korumanın gayretindeyiz. Bilhassa son 2-3 haftadır dozu giderek artan, hatta aleni hakaret ve tehdit seviyesine varan zehirli söylemler, bu söylemlerin muhataplarından öte demokrasimize ve siyaset kurumuna zarar vermektedir” diyen Erdoğan, şunları söyledi:

86 MİLYONUN BİRLİĞİ CHP’NİN KOLTUK KAVGASINDAN ÖNEMLİ

“Bu iç savaşın tek müspet yanı kirli çamaşırların ortaya dökülmesidir. Meselenin Alevi canlarımızı rencide edecek boyuta ulaşmasını, özellikle muharrem ayının manevi ikliminde fevkalade yanlış buluyoruz. Bakınız daha önce de ifade ettim, Türkiye'nin iç cephesinde gedik açacak hiçbir eyleme tahammülümüz yok. Ülkemizi, on binlerce canına ve 2 trilyon dolarlık ekonomik kaynağına mal olan yarım asırlık bir musibetten kurtarmaya çalışırken, yeni sorun alanları oluşturulmasına kesinlikle müsaade edemeyiz. 86 milyonun birliği, dirliği, huzuruyla demokrasimizin sıhhat ve selameti bir siyasi partinin koltuk kavgasından çok daha mühimdir. Milli birliğimizi zafiyete uğratan nefret dili bir an önce terk edilmelidir. Kendi iç meselelerini çözemeyenler milletin ve memleketin sorunlarına çözüm üretemezler.”

TERÖRSÜZ TÜRKİYE’DE TUZAĞA DÜŞMEYECEĞİZ

Konuşmasında “Terörsüz Türkiye” çalışmalarına da değinen Erdoğan, katedilen mesafeden memnun olduklarını kaydetti. Bu hayırlı süreci de akamete uğratmak isteyenlerin olduğunu bildiklerini ifade eden Erdoğan, "Sadece ülkemiz içinde değil örgüt içerisinde kimi unsurların, çabaları dinamitlemeyi amaçlayan çeşitli sabotajlar peşinde oldukları anlaşılıyor" diye konuştu. Erdoğan, "Devletimiz elbette bu tuzaklara düşmeyecek kadar tecrübeye sahiptir ama bu provokasyonlara rıza göstereceğimiz anlamına asla gelmez" ifadelerini kullandı.

48 BİN KANSER HASTASINA MÜJDE

Erdoğan, konuşmasında kanser tedavisi görenler için müjde niteliğinde bir haber paylaştı. Erdoğan, "25 farklı kanser hastalığının tedavisinde kullanılan 5 farklı akıllı kanser ilacını Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme kapsamına alıyoruz” ifadelerini kullandı.







