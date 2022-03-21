İçişleri Bakanı Soylu TVNET'te

TVNET ekranlarında canlı yayınlanan Net Bakış Özel programının bu haftaki konuğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oluyor.

Bakan Soylu; Serhat İbrahimoğlu moderatörlüğünde Nedim Şener ve Mete Yarar'ın sorularını yanıtlıyor

Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"(İstanbul'da görev yapan polis memurunun Hakkari'deki aracında patlayıcı bulunması) Akşam saatlerinde Hakkari Emniyet Müdürümüz aradı. Yapay zeka yoluyla şüpheli bir aracı tespit ettiklerini söylediler. Onlar uyuşturucu nakli olduğunu düşünmüşler. Zulada 52 buçuk kilo patlayıcı bulunca şaşırıyorlar, kimliğe bakınca polis memuru olduğunu görüyorlar. Aktarım Kuzey Irak tarafından gelmiş, herhalde Şemdinli civarında arabayı bırakıyorlar. Polis memuru arabayı alıyor. Bu memuru biz 2019 yılında ihraç etmişiz, mahkeme kararıyla geri dönüyor. Sonra başka bir yere vermişiz, İstanbul'da bir yere geçmiş. Hedef İstanbul. 52 buçuk kilo patlayıcı büyük bir patlayıcı. Birçok aktarımla ilgili çeşitli tedbirlerimiz var ancak yeni yeni yöntemler görüyoruz.

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"TÜRKİYE'NİN İÇ HUZURUNU SENDELETMEK İÇİN BİRÇOK SALDIRI BİÇİMİ KULLANILIYOR"

Neresi olduğunu sormayın ama PYD'nin bir karargâhında iki DEAŞ'lı kadına PYD'li komutan 'patlayıcıları Türkiye'ye getireceksiniz, getirirseniz elimizde tuttuğumuz kocanızı, çocuğunuzu serbest bırakırız' diyor. Yani Türkiye'nin iç huzurunu sendeletmek için birçok saldırı biçimi kullanılıyor.

"ARAÇTAKİ POLİS MEMURU OLDUĞU İÇİN ATLAYACAĞIMIZI SANDILAR"

(Polis memuru operasyon esnasında araçta mıydı?) Araçtaydı. Aracı birkaç gün önce kendisine tesvil ettirmiş. Aracın parasını kendisi vermemiş. Parayı patlayıcıyı araca yerleştiren adam vermiş. Aslında tezgah iyi kurulmuş. Polis memuru olduğu için bir vesileyle onu atlayabileceğimizi düşünmüşler ama arkadaşlarımız nitelikli bir çalışmayla bunu yakaladılar.

Yazılımcılarımız çok başarılı, ekibimiz çok tecrübeli. Bazen bizi hayretler içerisinde bırakıyorlar.

Bakan Soylu

"BU YIL HAKKARİ'DEKİNE BENZER 15 EYLEM ENGELLEDİK"

('PKK Türkiye'de eylem yapmaktan vazgeçti' söylemi doğru mu yoksa artık potansiyelleri mi yok?) Bu yıl başından itibaren buna benzer 15 eylemi engelledik.

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"SADECE PKK DEĞİL TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİNİ BASKILIYORUZ, TOPARLANAMIYORLAR"

PKK'yı takip ettiğimiz gibi DEAŞ'ı da adım adım takip ediyoruz. MİT'in bölge dışında da ciddi bir istihbarat ağı var. Türkiye için tehdit olan bütün terör örgütlerini izliyoruz. Onlara ciddi bir baskı oluştu ve toparlanamıyorlar. Bir kere sığınağını yok ettin mi toparlanmaları en az bir yıl. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın iradesi ve geliştirdiğimiz savunma sanayii ile sadece bu yıl içerisinde 15 eylemi engellemiş olduk.

"KUYTULCULAR DİNİ BİR GRUPTAN ÇOK SİYASİ KİMLİĞİ OLAN BİR GRUP"

(Furkan Vakfı destekçilerine polisin uyguladığı müdahale Alparslan Kuytul'un provokatif açıklamaları) Son 4-4 buçuk aydır bu grup sadece Adana'da 50'nin üzerinde eylem gerçekleştirmeye çalıştı. Neden? Şunun için, eylül-ekim gibi bunların içinde bulunan bir kişinin maddi kaynağı aktardığı öğreniyor, Kuytulcu 7 kişi bu kişiye işkence ediyor, olay yargıya taşınıyor sonrasında. 7 kişi tutuklanıyor. Başka bir yerde de bir doktoru mülk konusunda tehdit ediyorlar, emniyet tehdidi gerçekleştireni yakalıyor, bu kişi de tutuklanıyor. Bunlar da meselenin kime nasıl sirayet edeceğini bildiklerinden olayı terörize etmeye çalışıyorlar. Bunlar bir dini bir grup olmaktan ziyade siyasi kimliklerini öne çıkararak, bunun önüne daha farklı kimlikler inşa ederek bir motivasyon üzerinden yürüyorlar.

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Ne zamanki 15 Temmuz sonrası terörle iltisaklı bir süreç başlatıldı. Yargı bunlar hakkında karar verdi ve terör dosyası olarak kabul etmedi. Biz yargının kararını başımızın üstüne koyduk. Ancak bu kimseye, bu ve başka irtibatlara devam etme hakkını vermiyor. Siz bir sokak yürüyüşü yapacaksanız, 2911'e göre bunun kanunu var. Gereğini yerine getirmezseniz polisin tedbir alma hakkı var. Sadece Adana'da son dört ayda 50'den fazla eylem yapmışlar biz buna 'eyvallah' demeyiz.

Bunlar sokağa çıkarlar ellerinde kamerayla, çocukları öne çıkarırlar, kadınları öne çıkarırlar, tükürürler, tahrik ederler, her türlü şeyi yaparlar. 'Polis bir eksiklik yapsa da çeksem' diye.

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"POLİS MÜDAHALESİNİN SİLSİLESİ VARDIR"

Biz bu eylemleri engellemek için elimizden geleni yapıyoruz ancak bir silsile vardır. Nedir, önce fiziki durursunuz, sonra kalkanları kaldırırsınız, sonra TOMA'dan su sıkarsınız, jop en sondur. Bunu arkadaşlarımız daha önce oldukça hassas davrandılar ve silsileyi sağladılar.

"KARŞIMIZDA DIŞARIDAN TALİMAT ALAN BİR ŞAKLABAN VAR"

Alparslan Kuytul kökü dışarıda bir adamdır. Bir suç işletmiş bir suç daha işletmiş. 'Üzerime geliyorlar' demek için çabalıyor. Karşımızda hakikaten bir şaklaban ve başka yerlerden talimat alan biri var. Kendisine 'hoca' dedirtiyor. Siyasete giriyor, darbeyi meşru kılmaya çalışıyor, ByLock meselesine karışıyor, Cumhurbaşkanının kaleminin kırıldığını söylüyor ve 'yakında şerefini izzetini alacaklar 'diyor. Bu kadar haysiyetsiz, bu kadar alçak bir değerlendirmeyle insan karşı karşıya bırakılır mı?"

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OYNAT 03:39 Bakan Soylu "PKK eylem yapmaktan vaz mı geçti?" sorusunu yanıtladı: Sadece bu yıl 15 eylem engellendi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TVNET canlı yayınında, 'PKK Türkiye'de eylem yapmaktan vazgeçti' söylemi doğru mu yoksa artık potansiyelleri mi yok?' sorusuna yanıt verdi. Bakan Soylu, 'Bu yıl başından itibaren buna benzer 15 eylemi engelledik. Bizatihi böyle içerisinde bomba olan ve aktarım yapılması sağlanmaya çalışılan eylem engellendi.' ifadelerini kullandı BiP'te paylaş

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