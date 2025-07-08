İki arabayı kurtarmak için canlarımıza kıydınız

Yangında yakınlarını kaybedenler, davanın ilk duruşması öncesi açıklama yaptı. Hayatını kaybeden Ömür Kotan'ın annesi Zeynep Kotan, aileler adına yaptığı açıklamada, yangında "göz göre göre gelen bir katliam"ın yaşandığını belirterek, “Bunun adı ihmal değil, bunun adı cinayettir. Grand Kartal Otel, Kartalkaya'daki en büyük ve en bilinen otellerden biri. Otelin sahipleri ve yöneticileri, bu binayı avuçlarının içi gibi tanıyordu. Yangın riskini, güvenlik açıklarını, eksik yangın tüplerini, olmayan yangın merdivenlerini, yıllardır bakımı yapılmayan sistemleri biliyorlardı” dedi.