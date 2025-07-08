İki arabayı kurtarmak için canlarımıza kıydınız

Bolu Kartalkaya'da 36’sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını faciasına ilişkin davada 32 sanık dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Faciada 8 yakınını kaybeden Avukat Yüksel Gültekin, "Merhametsizlere sormak istiyorum; 2 arabayı kurtarırken kapıları açmayıp, o insanların evlatlarının ölmesine nasıl razı oluyorsunuz?" dedi.
Bolu Kartalkaya’da Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta meydana gelen yangın nedeniyle 36'sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin de yaralandığı faciaya ilişkin 32 sanık ilk kez hâkim karşısına çıktı. Olay sonrası başlatılan incelemenin ardından açılan soruşturmada 13 kişi hakkında bin 998'er, 19 kişi hakkında ise 22,5'ar yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.
SAHTE GÖZYAŞINI KALDIRAMAYACAĞIM
Duruşmaya başlandığı esnada söz alan, yangında 3 çocuğunu, gelinini ve 4 torununu kaybeden avukat Yüksel Gültekin, “Suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. 8 canım, benimdi. Merhametsizlere sesleniyorum. İki aracı kurtarmak için onlarca insanın ölmesine nasıl razı oldunuz. Gerçek dışı konuşacak ve sahte göz yaşı dökecek bu sanıkların sözlerini kaldıramayacağım. Duruşma salonundan ayrılmak istiyorum” ifadelerini kullandı.
NE EVRAĞI OLDUĞUNU BİLMİYORMUŞ
Tutuklu sanık Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, olaydan derin üzüntü duyduğunu belirterek, vefat edenlere Allah'tan rahmet diledi. Demir, Grand Kartal Otel'de sorumluluğu ve yetkisinin olmadığını, maaşını ve ödemelerini Gazelle Otel'den aldığını, yangınla ilgili hiç kimsenin kendisini aramadığını ve bilgi vermediğini söyledi. Tutuklu sanık Grand Kartal Otel Muhasebe Müdürü Kadir Özdemir'in kendisini arayıp Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde halledilmesi gereken evrak olduğunu söylediğini aktaran Demir, “Evrak içeriğine vakıf değilim. Sanık (Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı) Sedat Gülener'i aradım, hafta içinde konuyu gerekli arkadaşlara ileteceğini söylemişti. Yılbaşına doğru bana döndü ve 'İşleminiz tamamlandı.' dedi. Ne işlem olduğunu bilmiyorum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum” diye konuştu.
BUNUN ADI CİNAYET
- Yangında yakınlarını kaybedenler, davanın ilk duruşması öncesi açıklama yaptı. Hayatını kaybeden Ömür Kotan'ın annesi Zeynep Kotan, aileler adına yaptığı açıklamada, yangında "göz göre göre gelen bir katliam"ın yaşandığını belirterek, “Bunun adı ihmal değil, bunun adı cinayettir. Grand Kartal Otel, Kartalkaya'daki en büyük ve en bilinen otellerden biri. Otelin sahipleri ve yöneticileri, bu binayı avuçlarının içi gibi tanıyordu. Yangın riskini, güvenlik açıklarını, eksik yangın tüplerini, olmayan yangın merdivenlerini, yıllardır bakımı yapılmayan sistemleri biliyorlardı” dedi.