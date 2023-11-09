İlk sınav tüzük

Lider değişikliği ile kurultayı geride bırakan CHP’de hesaplar 25-26 Kasım’da yapılacak tüzük kurultayına göre yeniden revize edilmeye başlandı. Bu nedenle yeni Genel Başkanı Özgür Özel’i, zaferini kutlayamadan tüzük kurultayına dönük endişeler sardı. CHP’de Büyük Kurultayı kazanan değişimciler, tüzük kurultayı için hazırlıklarına şimdiden başladı. Genel Başkan Özgür Özel ve değişim yanlıları, Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerinin karşı atağına sahne olacak tüzük kurultayından zaferle çıkmak istiyor.

SONUÇ MEMNUN ETMEDİ

Değişimci kanadın sözcüleri, Genel Başkan Özgür Özel’in ilk turda eski lider Kemal Kılıçdaroğlu karşısında aldığı oyun kıstas olacağını bildirdi. Liderlik seçiminin ilk turunda, Özel 682 oya erişirken, Kılıçdaroğlu 664’te kalmıştı. Özel’in anahtar listesinden en çok oyu alarak, PM’ye ilk sıradan giren Gökan Zeybek 648 delegenin desteğini gördü. Alınan sonuçların Özel ve ekibini memnun etmediği bildirildi.

EN YÜKSEK OY SAYISI 648

Edinilen bilgiye göre, tüzük kurultayından kesin bir zaferle çıkmak isteyen Özel, iki hafta sonra yapılacak olan kurultayda en az 700 delegenin desteğini arkasında görmek istediğini kurmaylarına söyledi. Kurmaylarsa analizlerini, PM sonuçlarına bakarak yapıyor. Kurmaylar, bin 366 delegeden 682’sinin desteği ile seçimi 2 oy farkla ikinci tura bırakan Özel’in ikinci turda güçlü olan adaydan yana tavır alan 130 delegenin oyu ile seçimi kazandığı kanısında. PM’de ise bin 277 delegenin oy kullandığını, burada ise en yüksek oy sayısının değişimciler lehine 648 olduğu için durumun bıçak sırtı olduğunu Özel’e aktardı.

CHP Grubu’na neşter yolda

Dün CHP’nin liderlik koltuğuna oturan Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun Meclis Grubu’ndaki etkinliğinin azaltılması için düğmeye basacak. Özel, ilk etapta Grup Başkanvekili Burcu Köksal, grup yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Yıldız, Orhan Sümer, grup disiplin kurulu üyesi İzzet Akbulut’u görevden alacak. Özel, Köksal’ın yerine Murat Emir ya da Veli Ağbaba’yı getirecek. Ağbaba’nın hukukçu olmaması Murat Emir’in şansını güçlendiriyor.

BAŞARIR VE GÜNAYDIN KALIYOR

Emir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yakınlığı ile öne çıkan bir isim. Değişimcilerden Ali Mahir Başarır ile İmamoğlu ekibinden Gökhan Günaydın’ın grup başkanvekilliği görevinde kalmasına kesin gözüyle bakılırken, İmamoğlu ekibinden iki ismin Meclis grup yönetiminde olmasını da eleştirenler var. Bu yüzden Emir yerine Ağbaba’yı öneren isimler de mevcut.











