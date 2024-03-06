İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu çıktığı canlı yayında kadınlarla ilgili yoğun tepki çeken ifadeler kullandı. Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk olan İmamoğlu, "Kadınlar daha çok AK Parti’ye oy veriyor diye bir analiz yapılmış" sözlerine cevaben, "Ev kadınları daha çok oy veriyor. Kadınlar statüsünde demeyelim" şeklinde sözler sarf etti.

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: AK Parti, kadınları tasnif etmediği için her zaman sandıklarda kadınların oyunu alıyor. Bu tasnif, CHP zihniyetinin bir göstergesidir. Bunu CHP tarihinin her aşamasında maalesef görüyoruz.

KİBRİ AKLINI GEÇMİŞ

İmamoğlu’nu eleştiren AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum da, “Ev kadınlarını diğer kadınlar kadar saygın görmüyor. Ayrıştırıyor, küçümsüyor. İşte bu yarı zamanlı kibirli belediye başkanının kibri aklının önüne geçmiş” dedi.

CHP DEM’e grup kurduruyor

CHP, İBB Meclisi için 48 DEM Partili isme garanti sıralardan yer açtı. Kendi listeleriyle de yarışa katılan DEM’in böylece seçim sonrasında İstanbul Büyükşehir’de grup kurma ihtimali güçlendi. DEM, grup kurması durumunda mega kente ilişkin kritik kararların görüşüldüğü imar, bayındırlık, plan bütçe gibi komisyonlara temsilci gönderecek. DEM en fazla, 9'ar kişi ile Esenyurt ve Sancaktepe’de CHP listelerinde yer aldı. 26 ilçede aday gösterilen DEM’li isimler için özellikle Doğu'dan göç alan ilçeler öncelikle tercih edildi.











