İmamoğlu gölge lider olacak

CHP’nin yeni patronu Özgür Özel, liderliğe çetin Parti Meclisi (PM) pazarlıkları ile adım attı. Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP’li il başkanları üçgeninde yaşanan çetin pazarlıklar nedeniyle PM seçimi üç kez ötelendi. Bu nedenle sonuçlar da dün belli oldu. Yeni PM seçimi 24 saati buldu. İmamoğlu’nun son ana kadar listeyi kontrol etmeye çalıştığı ancak Özel’in buna karşı çıktığı belirtilse de listede İBB Başkanı’nın etkisi görüldü.

PM’NİN 3’TE 1’İNİ İSTEDİ

Özel’in 52 kişilik anahtar listesinde 20 ismin İmamoğlu tarafından belirlendiği kaydedildi. İmamoğlu’nun bastırması sonucu İstanbul’da değişimcilere karşı yarışan ve seçimi kaybeden Mehmet Canpolat da Özel’in anahtar listesi dışında kaldı. Canpolat’ın PM listesine alınmamasının ardından Özel’in, İmamoğlu ile arasında tartışma çıktığı ifade edildi. İmamoğlu’nun, Özel’den PM’nin üçte birini istediği ancak bu teklifin reddedildiği de gelen bilgiler arasında. Fakat listenin son halinin, İmamoğlu’nun istediği şekilde düzenlendiği görüldü.

BİZİ KÜÇÜMSEDİLER

PM seçimlerinden hemen önce sabah saatlerinde Ankara’da bir otelde, Özel, 81 ilden gelen il başkanları ile görüştü. Görüşmede, eski Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Oğuz Kaan Salıcı taraftarı il başkanları, Özel ve yönetiminin, kendilerine soğuk davrandığını aktardı. Özel’i destekleyen il başkanlarının kendilerine küçümseyici bakışlar attığını da söyledi.

PAZARLIK GÜN BOYU SÜRDÜ

Pazar günü kurultay salonunda ise başvuruların sonlandırılması için verilen süre sabah 11.00’den itibaren 3 kez uzatıldı. Sürelerin uzatılmasında, listelerde yapılan pazarlıklar etkili oldu. İmamoğlu’nun sona ana kadar listeyi domine etmeye çalıştığı ancak Özel’in buna karşı çıktığı bildirildi. Başvurular saat 19.00’da kapandı. Başvuran isimleri saat 20.30’da okunmaya başlandı. Kesin listelerin oluşturulmasının ardında pusulalar hazırlanmak üzere matbaaya gönderildi. PM seçimine pazarı pazartesiye bağlayan gece geç saatlerde geçildi. Oy verme işlemi dün saat 06.20’de tamamlandı.

Kardeşlik hukuku!

CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile aralarında kardeşlik hukuku olduğunu söyledi.

Özel, İBB Başkanı İmamoğlu ile çalışma ofisinde bir araya geldi. Görüşmenin ardından Özel ve İmamoğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Özel, “Aylardır hep konuşulan ve bıktığımız bir şey vardı: ‘Ekrem Başkan ile aranızda nasıl bir ilişki var?’ Bizim aramızdaki ilişki kardeşlik hukuku. Bu kardeşlik hukuku CHP’yi iktidara, Türkiye’yi güzel yerlere taşıyacak. İkinci yüzyılda kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e layık başarıları hep birlikte alacağız” ifadelerini kullandı. Bir gazetecinin, kurultayın ilk turunun ardından “Kılıçdaroğlu’na çekilmemesi yönünde baskı yapıldığı” iddiası ve bununla ilgili görüntüler konusundaki değerlendirmesini sorması üzerine Özel, “Kurultay geride kaldı” yanıtını verdi. Başka bir gazetecinin partisinin yarın grup toplantısının olup olmayacağına yönelik sorusunu “Haftaya salı yapacağız” diyerek yanıtladı-teslime ilişkin soru üzerine de “Mazbatadan sonra” karşılığını verdi.

CHP’nin yeni muhalefeti

Özel’e geçen liderlik koltuğuna karşı muhalefet bayrağını 10 Aralık Hareketi’nin lideri olarak öne çıkan Oğuz Kaan Salıcı açacak. Anadolu delegesi üzerindeki etkisi ile tanınan Salıcı, PM için kendi anahtar listesini hazırladı. Salıcı’nın PM listesinde, Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin yer alması dikkat çekti. Kılıçdaroğlu’nun Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışman Namık Tan ile Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Salıcı’nın listesinde yer aldı. Ancak iki isim de PM’ye giremedi. Özel’in listesini delerek, 8 kişiyi PM’ye sokan Salıcı’nın yeni dönemde parti içinde, Kılıçdaroğlu destekçisi 66 milletvekili ile ortak hareket etmesi bekleniyor.

Listesini 9 isim deldi

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri tamamlandı. Kurultayda, 60 kişilik PM, 15 kişilik YDK üyeleri belirlendi. Kurultayın son gününde PM için Özgür Özel ile Oğuz Kaan Salıcı’nın anahtar listeleri yarıştı. Özel’in anahtar listesini 9 kişi delerek PM’ye girdi. Salıcı, cinsiyet kotasından dolayı PM’ye giremedi. Özel’in listesini delen Salıcı taraftarları, Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Mehmet Tüm, Ali Haydar Hakverdi, Semra Dinçer, Aylin Nazlıaka, Saniye Barut ve Koza Yardımcı iken Deniz Yavuz Yılmaz bağımsız olarak PM’ye giren tek isim oldu. Özel’in listesinde yer alan Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Nevkaf Bilek cinsiyet kotasına takıldığı için PM’ye giremedi. Oylamada 53’üncü sırada kalan Tanrıkulu, PM’ye bir eksilme olduğu takdirde girecek.

BAĞCIOĞLU LİSTEDE

Özel’in belirlediği 12 kişilik Bilim Kültür Sanat Platformu’ndan PM’ye girenler arasında ise en dikkat çeken isim Cihat Yaycı’nın istifasının ardından Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı’na getirilen emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu oldu. Ekonomi profesörü Yalçın Karatepe, Baran Bozoğlu, İlhan Uzgel, Fethi Açıkel, Gökçe Gökçen de dikkat çeken isimler. CHP’de YDK üyesi seçilenler arasında ise Ayça Akpek Şenay, Esin Fatma Temel, Hümeyra Akkuş Sandıkcı, Süleyman Bülbül gibi isimler yer aldı. PM’de, en çok oy alan isim 648 oyla Gökan Zeybek, en çok oy alan kadınsa 589 oyla Gamze Taşçıer oldu.

15 vekil PM’de

Seçim sonrası çok sayıda milletvekili de PM’ye girmeye hak kazandı. Bu isimler İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, İzmir Milletvekili Murat Bakan, İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Ankara Milletvekili Semra Dinçer, İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen oldu.

42’si Özel’ci

Özgür Özel’in Parti Meclisi için sunduğu 71 kişilik anahtar listesinden 42 kişi PM’ye girmeye hak kazandı. Özel’in listesinde olup PM’ye seçilen isimlerden bazıları şöyle: Gamze Taşçıer, Canan Taşer, Melisa Uğraş, Ahmet Hakan Uyanık, Pınar Uzun Okakın, Hüseyin Yaşar, Şengül Yeşildal, Gökan Zeybek, Zeliha Aksaz Şahbaz, Cem Aydın, Erbil Aydınlık, Baki Aydöner, Özgür Ceylan, Gizem Coşkun, Ali Haydar Fırat, Nazan Güneysu, Hikmet Yalım Halıcı, Ozan Işık, Özgür Karabat, Ulaş Karasu, Ecevit Keleş, Sevgi Kılıç, Sinan Kırçiçek, Turgay Özcan, Selin Sayek Böke, Mehmet Alkım Denizaslanı.

Kılıçdaroğlu’na Çekilin dedi

Kemal Kılıçdaroğlu’nun 13 yıllık genel başkanlık görevini Özgür Özel’e devrettiği kurultayın yansımaları sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçimin ilk turunda Kılıçdaroğlu’na ‘Çekilin’ dediği ortaya çıktı.

CHP Meclis Grubu’ndan üst düzey bir isim Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada, “Bazı genel başkan yardımcılarımız Sayın Kılıçdaroğlu’na ‘Çekilin’ dedi. Bu esnada bir başka genel başkan yardımcımız da Kılıçdaroğlu’nu arayarak, yanında Ekrem Bey’in olduğunu söyledi ve telefonu İmamoğlu’na verdi. Ekrem Bey de, Sayın Kılıçdaroğlu’na çekilmesinin kendisinin hayrına olacağını ifade etti. Sosyal medyadaki iddiaların aslı budur” diye konuştu

ÇEKİLEMEZSİNİZ İZİN VERMİYORUM

İlk tur sonrası Kılıçdaroğlu’nun çekilme kararı verdiği ancak yapılan baskılar sonucu bundan vazgeçtiği iddia edilmişti. Görüntüleri, sosyal medyaya sızan olayın videoda partili İmambakır Üküş’ün Kılıçdaroğlu’na “Hayır, izin vermiyorum çekilmenize. Mücadele edeceğiz kaybedeceğiz” dediği duyuluyor. Üküş’ün ismi daha önce Özdağ ve Kılıçdaroğlu arasındaki gizli protokolde gündeme gelmişti.

ÜKÜŞ YALANLADI

İmambakır Üküş ise videoyu yayınlayan gazeteci Şaban Sevinç’i yalancılık ve iftiracılıkla suçlayarak şunları söyledi: “Orada dediğim şudur, ‘Biz bu yola birlikte yola çıktık. Bizim düşüncelerimizi almadan bireysel olarak bu kararı alamazsınız bu kararı hep birlikte almalıyız’ dedim... Ayrıca orada yalnızca Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyenler yoktu... Başta Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak herkes vardı... Özgür Özel ekibi de oradaydı...”



