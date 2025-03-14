İmamoğlu’na Ankara ambargosu

23 Mart’taki ön seçime ilişkin turlarını yarın (cumartesi) başkentte sürdürecek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş arasında bu kez program gerginliği yaşanıyor. Son günlerde ‘ön seçim’ tartışmalarına olumlu mesajlar vererek adaylık sürecini yumuşatmaya çalışan İmamoğlu’nun yarın Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonunda yapacağı ‘Ankara Buluşması’nda Yavaş olmayacak.





KURUMSAL ADAY DEĞİL

İmamoğlu’nun Yavaş’ı davet ettiği öğrenilirken, Yavaş’ın davete ilişkin ‘Önceden ayarlanmış programım var’ gerekçesini göstererek olumsuz döndüğü kaydedildi. Ramazan ayı boyunca Ankara’nın ilçelerini ziyaret eden Yavaş’ın yine bir ilçe buluşmasına katılması bekleniyor. Yavaş’ın, "Henüz İmamoğlu’nun CHP’nin kurumsal bir adayı değil diyerek programa olumsuz yaklaştığı" öğrenildi.





KENDİ SİYASİ YOL HARİTAM VAR

Yavaş dün akşam Habertürk yayınına gönderdiği açıklamada ise "Kimsenin yedeği değilim, kendimi o konuma düşürmem" dedi. Yavaş şunları kaydetti:

"Tartışmaların içerisinde yer almayacağım ve CHP’yi dağınık görüntüye sokacak şekilde kendimi asla konumlandırmayacağım. Ekrem Başkan benim yol arkadaşımdır. Ancak benim de kendi siyasi yol haritam var. Elbette toplantıya hayırlı olsun mesajımızı yollayacağız. Ancak cumartesi günkü toplantıya doğal olarak şu an için katılmayı düşünmüyorum."





YAVAŞ TARAFTARI BAŞKANLARDAN AMBARGO

Toplantıya Yavaş katılmasa da ona bağlı olan EGO otobüslerinin ilçelerden taşınacak partililer için destek sağlayacağı öğrenildi. Toplantıya CHP’li Çankaya, Mamak, Yenimahalle ve Etimesgut Belediye başkanlarının destek verdiği bildirildi. CHP’nin Ankara’da 17 ilçe belediyesi bulunurken, İmamoğlu’nun programı için il başkanlığı tarafından ilçe belediye başkanlarının katılmaları için bilgi verildi. Yavaş’a yakın diğer belediye başkanlarının çoğunun İmamoğlu’nun ne karşılanmasına ne programına katılacağı ileri sürüldü. Yavaş, İmamoğlu’nun genel merkezde 27 Şubat’ta yapılan ‘Gel Seç Tarihe Geç’ etkinliğine de katılmamıştı.



