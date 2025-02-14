İmamoğlu’na ‘tavşan aday’ arayışı

CHP’de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun karşısına bir ismin çıkıp çıkmayacağı sorusu, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın temayül yoklamasına katılmayacağını açıklaması ile daha sık sorulmaya başlandı. Kulislerde bu soruya cevap aranırken İmamoğlu cephesinin ön seçimin demokratik görünmesi için kazanma şansı çok düşük ‘tavşan’ bir aday arayışında olduğu ileri sürüldü.

Bu kapsamda İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın isimleri ön seçimde İmamoğlu’na karşı rakip isimler olarak geçiyor. Edinilen bilgilere göre, ikinci bir ismin aday olması durumunda adayın önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun adayı izlenimi verilecek. Ancak Kılıçdaroğlu’nun tutumu için “Mansur Yavaş aday olsaydı destek verecekti” değerlendirmeleri yapılırken, onun dışında herhangi bir isme destek vermeyeceği öğrenildi.