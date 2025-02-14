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İmamoğlu’na ‘tavşan aday’ arayışı

İmamoğlu’na ‘tavşan aday’ arayışı

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0014/02/2025, Cuma
G: 14/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Mansur Yavaş - Ekrem İmamoğlu
Mansur Yavaş - Ekrem İmamoğlu

Mansur Yavaş ön seçime razı olmayınca İmamoğlu cephesi seçimin demokratik görünmesi için tavşan aday arayışına girdi. Adı geçen isimler İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz.

CHP’de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun karşısına bir ismin çıkıp çıkmayacağı sorusu, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın temayül yoklamasına katılmayacağını açıklaması ile daha sık sorulmaya başlandı. Kulislerde bu soruya cevap aranırken İmamoğlu cephesinin ön seçimin demokratik görünmesi için kazanma şansı çok düşük ‘tavşan’ bir aday arayışında olduğu ileri sürüldü.


KILIÇDAROĞLU’NUN ADAYI İZLENİMİ VERİLECEK

Bu kapsamda İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın isimleri ön seçimde İmamoğlu’na karşı rakip isimler olarak geçiyor. Edinilen bilgilere göre, ikinci bir ismin aday olması durumunda adayın önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun adayı izlenimi verilecek. Ancak Kılıçdaroğlu’nun tutumu için “Mansur Yavaş aday olsaydı destek verecekti” değerlendirmeleri yapılırken, onun dışında herhangi bir isme destek vermeyeceği öğrenildi.


#politika
#CHP
#Ekrem İmamoğlu

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