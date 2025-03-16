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İmamoğlu’nun yeni algı oyunu: İzni istediği yer yine farklı çıktı

İmamoğlu’nun yeni algı oyunu: İzni istediği yer yine farklı çıktı

21:4516/03/2025, Pazar
G: 16/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Erzincan'da salon verilmediği iddia edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Erzincan'da salon verilmediği iddia edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Erzincan Valiliği tarafından miting alanı ambargosu uygulandığı iddia edilmişti. İmamoğlu'nun Halk Buluşması için Atatürk Mahallesi Nermi Tombul Caddesi'nden izin istediği, Erzincan Gençlik Spor İl Müdürlüğü spor salonu için izin alınmadığı belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta yapacağı ön seçim öncesinde şehir şehir gezmeye devam ediyor.

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre Erzincan Valiliği'nin bugün gerçekleşecek İmamoğlu'nun mitingi için ambargo uyguladığı iddia edilmişti. Haberde
"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir dizin ziyaretler ve miting yapmak üzere Erzincan’a geldi. Erzincan Gençlik Spor İl Müdürlüğü spor salonunu vermemesi sonrasında valilik, CHP’ye kent merkezinde bulunan Nermi Tombul Caddesi'ni tahsis etti"
ifadeleri kullanılmıştı.

GERÇEK FARKLI ÇIKTI

CHP Erzincan İl Başkanlığı tarafından İmamoğlu'nun programı için Atatürk Mahallesi Nermi Tombul Caddesi'nde halk buluşması için izin alındığı ortaya çıktı.



#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
#Ekrem İmamoğlu
#Erzincan

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