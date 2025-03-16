İmamoğlu’nun yeni algı oyunu: İzni istediği yer yine farklı çıktı

"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir dizin ziyaretler ve miting yapmak üzere Erzincan’a geldi. Erzincan Gençlik Spor İl Müdürlüğü spor salonunu vermemesi sonrasında valilik, CHP’ye kent merkezinde bulunan Nermi Tombul Caddesi'ni tahsis etti"