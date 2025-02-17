Irak ve Suriye'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'nın terörle mücadelesi sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiği belirtildi.
Türkiye'nin terörle mücadelesi hız kesmeden sürüyor.
Bu kapsamda Irak ve Suriye'de düzenlenen operasyonlarda toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi.
MSB'den açıklama
MSB'den açıklama
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."
denildi.
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