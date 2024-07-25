Irak’la ortak harekatta son aşama

Irak’la ülkenin kuzeyindeki PKK varlığını bitirme konusunda anlaşan Türkiye operasyonlara hız kesmeden devam ediyor. Pençe-Kilit operasyonları ile terör örgütüne ağır darbe indiren Türkiye, Irak ve Suriye sınırında 30-40 kilometre boyunca güvenli hat oluşturma planı kapsamında Irak ile iş birliği yapıyor. Irak tarafının da terör örgütü PKK ile mücadelede kararlığını gören Türkiye, Irak'ta da son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelesine devam edecek.

MUTABAKAT METNİ İMZALANACAK

Türkiye ile Irak, örgütün kökünü kazımak için 'Güvenlik Mutabakatı' metni hazırlıyor. İki ülke arasında teknik düzeyde oluşturulan mutabakat metnine iki taraf da rötuş yapıyor. Söz konusu metinde sona gelindiği, önümüzdeki günlerde iki ülkenin yetkililerinin imzalayacağı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, iki ülke arasında kurulması planlanan Ortak Harekat Merkezi için de teknik çalışmalarda sona yaklaşıldı. Bu merkezde, yapılması planlanan ortak harekatın koordinesi, harekat alanında kullanılacak olan mevcut asker kapasitesi belirlenecek. Merkezin konumu olarak da harekatı kontrol edecek, emniyetli ve güvenlikli stratejik bir nokta seçilecek.

SONUN BAŞLANGICI

Öte yandan Irak'ın PKK'yı 'yasaklı örgüt' olarak tanıması Türkiye’de ‘sonun başlangıcı' olarak değerlendiriliyor. Güvenlik kaynakları, Irak'ın aldığı bu kararla örgüte yönelik her operasyonun meşru olacağına, bu nedenle operasyonların hızlanacağına dikkat çekti. Irak'ın bu adımı olumlu olarak değerlendirilse de Ankara Irak'tan PKK'yı 'terör örgütü' ilan etmesini istiyor.







