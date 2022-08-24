Gündem İşçileri taşıyan kamyonet uçuruma devrildi 3 ölü
HATAY

İşçileri taşıyan kamyonet uçuruma devrildi: 3 ölü

Hatay'da taş ocağı işçilerini taşıyan kamyonetin yağış ve sis nedeniyle uçuruma devrilmesi sonucuc 3 kişi hayatını kaybetti. İskenderun ilçesi Karayılan Mahallesi Saylak Tepe mevkisinde, Amanos Dağları eteğindeki taş ocağında çalışan işçileri taşıyan kamyonet, aşırı yağış ve sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu uçuruma devrildi.

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Haber Merkezi DHA
İşçileri taşıyan kamyonet uçuruma devrildi: 3 ölü
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Hatay'da taş ocağı işçilerini taşıyan kamyonetin yağış ve sis nedeniyle uçuruma devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
İskenderun ilçesi Karayılan Mahallesi Saylak Tepe mevkisinde, Amanos Dağları eteğindeki taş ocağında çalışan işçileri taşıyan kamyonet, aşırı yağış ve sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu uçuruma devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçtaki işçiler Faruk Halis (50), Bekir Pişkin (45) ve Vedat Kundakçı'nın (51) hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyonette ölen işçilerin çıkarılması için çalışmalar sürerken, jandarma ekipleri bölgeye giriş çıkışları kapattı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Türkiye’de 6 ayda trafik kazalarının bilançosu: 945 kişi hayatını kaybetti
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Türkiye’de 6 ayda trafik kazalarının bilançosu: 945 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da beş aracın karıştığı zincirleme kaza
FOTOĞRAF 13
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Kaza, saat 06.30 sıralarında Başıbüyük Mahallesi Kayışdağı Dudullu yolunda meydana geldi.
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Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 3 servis minibüsü ve iki otomobilin karıştığı kazada servis minibüsünde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
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Olay yerine ihbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Yaralılara, bölgeye gelen ambulansla ilk müdahale ayakta yapıldı.
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Polis ekipleri kaza yapan araçları birbirinden ayırmakta zorluk çekti. Kaza nedeniyle Kayışdağı Dudullu yolunda yoğun trafik oluştu.
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Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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Görgü tanığı Semih Düzdağ, ”Yolun kaygan olması ve virajın keskin olmasından dolayı yaşanan zincirleme trafik kazası. Burada zaten hafif bir yağmurda bu kazalar oluyor. Yine aynı şekilde bir kaza oluşmuş bu konuda yetkililerin herhangi bir çalışması yok dedi.\"
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İstanbul'da beş aracın karıştığı zincirleme kaza
Maltepe Başıbüyük mahallesi Kayışdağı Dudullu yolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan zemin nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. 5 aracın karıştığı kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaşanan kaza nedeniyle Kayışdağı Dudullu yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Türkiye perişan' diyenlere Avrupa'yı işaret etti: Sokaklara dökülmeye başladılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ev sahipliğinde düzenlenen "Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödülleri Töreni"ne katıldı. Ekonomiyle ilgili önemli mesajlar veren Erdoğan, Avrupa'daki enflasyon krizine değindi. "Şimdi birileri diyor ki Türkiye'de üretim bitti. İşçisinden çiftçisine herkes perişan. Gerçek öyle mi?" diyerek Avrupa'daki vahim duruma dikkat çekti. Erdoğan, "Enerjide Avrupa mide krampları geçirerek gireceğe kışa biz gayet iyi şekilde hazırlanıyoruz. Avrupa'daki gıda fiyatlarındaki artışla ücretlere yapılan artışlar arasında uçurum var insanlar sokaklara dökülmeye başladı" ifadelerini kullandı.

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