İşçilerin grevi, İzmir'in çöp çilesi devam ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel-İş arasında 23 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmayınca İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir'de çalışan binlerce işçi 29 Mayıs günü greve gitti. 6 gündür devam eden grevde, işçiler yaptıkları yürüyüş ve toplantılarla, eylemlerinde attıkları sloganlarla seslerini duyurmaya çalışıyor. Diğer yandan, başta ulaşım olmak üzere birçok hizmetin durma noktasına geldiği İzmir'de, ulaşımla birlikte çöplerin de toplanmaması vatandaşı mağdur ediyor.

Önceki gece Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon'da çöpler yollara taşmış, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sahaya inerek eldivenleri takıp esnafla birlikte çöp toplamıştı. Geçici çözümlere ve alınan tedbirlere rağmen, kentin bir çok yerinde çöpler birikmeye devam ediyor. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası Konak İskele bölgesinde, yeşil alana gelişi güzel atılmış çöp poşetleri yoldan geçenleri rahatsız ediyor. Çöpler koku ve görüntüleriyle çevre kirliği oluşturuyor. Çirkin manzaraya tepki gösteren vatandaşlar, bir an önce tarafların anlaşmaya varmasını bekliyor.

Vatandaşlar çöpe tepki gösterdi

Konak iskelesi önündeki copu gören vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi. Vatandaşlardan Arda Yıldız, "Görünüş olarak çok pis gözüküyor. Konak'a böyle bir şey yakışmıyor. Ortalık çok iğrenç kokuyor ve grevin artık sonlanması lazım anlaşmaları lazım" dedi.