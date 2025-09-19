İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay yeniden tutuklandı

Soruşturma kapsamında daha önce Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik dosyadan etkin pişmanlıktan yararlanan Korzay, bu kapsamda tahliye edilmişti.





Koray, son olarak İBB soruşturması kapsamında yeniden ifadeye çağrıldı. Verdiği ifadesini değerlendiren savcılık, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Mahemece hakkında tutuklama kararı verilen Korzay, tutuklama kararının ardından Korzay yeniden cezaevine gönderildi.





İfade verip tahliye edilmişti

Soruşturma kapsamında 4 Haziran'da tutuklanan Burak Korzay, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 10 ve 21 Temmuz'da savcılığa ifade verdi.





Korzay, ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğince tahliye edildi.

Etkin pişmanlık kapsamında tahliye olanlar artıyor

Devam eden soruşturmada; iş insanı Ahmet Sari ve kardeşi İsmail Sari, iş insanı Adem Soytekin, kardeşi Ogün Soytekin, koruması Murat Erenler, iş insanı Nezahat Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Harita Mühendisi Yakup Öner, avukat Orçun Muhittin Yılmaz, Bülent Yılmaz, eski CHP Şişli Belediye Meclis Üyesi Umut Şenol ve iş insanı Berat Çağrı Kapki "etkin pişmanlık" kapsamında ifade verdi.





İş insanı Adem Soytekin, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Harita Mühendisi Yakup Öner ve avukat Orçun Muhittin Yılmaz da etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi ancak söz konusu ifadeler tahliye edilmelerine ilişkin yeterli bulunmadı.





32 kişi etkin pişmanlık kapsamında tahliye oldu

Soruşturmada son ifadelerle birlikte toplamda adli kontrol kararıyla tahliye edilen şüpheli sayısı 32'ye çıktı.

Tahliye olan isimler şu şekilde:

"İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, iş insanları Ali Nuhoğlu, Seyfi Beyaz, Ahmet Sari, İsmail Sari, Ahmet Çiçek, Eyüp Subaşı, Noyan Kırmızıgül, Murat İlbak, Muhittin Palazoğlu, Kabil Taşçı, Mehmet İlhan Gülay, Nezahat Kurt, tutuklu şüpheli Hüseyin Köksal'ın şoförü olan şüpheli Servet Yıldırım, avukat Süleyman Atik, inşaat teknikeri Altan Gözcü, muhasebe müdürü Murat Bıyık, reklamcı Hüseyin Kum, Yapı Merkez İnşaat sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu, tutuklu şüpheli Adem Soytekin'in kardeşi Ogün Soytekin ile koruması Murat Erenler, Şeyhmus Sarıboğa, Güngör Gürman, Hasan Özsoy, Taner Gümüş, Kadir Gümüş, Bülent Yılmaz, eski CHP Şişli Belediye Meclis Üyesi Umut Şenol ve iş insanı Berat Çağrı Kapki."







