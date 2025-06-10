İsrail'e öfke seli: Alçak bir saldırı açık bir suç

Siyasilerden, İsrail'e tepki yağdı.
İsrail’in, ablukayı kırmak ve sistematik soykırıma dikkat çekmek için Gazze’ye yola çıkan Madleen yelkenlisine uluslararası sularda düzenlediği saldırıya tepki yağıyor. Dışişleri Bakanlığı, 2 Türk aktivistin derhal serbest bırakılması için devreye girdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail’in terör devleti olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiği vurgulandı.
Gazze'ye yönelik ambargoya dikkat çekmek için iklim aktivisti Greta Thunberg ile Türk aktivistler Yasemin Acar ve Hüseyin Şuayb Ordu dahil 12 kişinin içinde bulunduğu “Madleen” yelkenlisine İsrail’in müdahalesine tepki yağıyor. Türk Dışişleri Bakanlığı, İsrail müdahalesini “uluslararası hukukun açık bir ihlali” olarak niteledi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Netanyahu hükümetinin, seyrüsefer serbestisini ve deniz güvenliğini de tehdit eden bu menfur saldırısı, İsrail’in bir terör devleti olduğunu bir kez daha ispatlamıştır” ifadeleri yer aldı. Gazze'de açlığı silah olarak kullanan ve insani yardım ulaştırılmasını engelleyen İsrail'in soykırım politikalarına karşı uluslararası toplumun haklı tepkisinin devam edeceği vurgulanan açıklamada, İsrail'in saldırgan ve hukuk tanımaz tutumunun, insanlık değerlerine sahip çıkan sesleri susturamayacağı kaydedildi.
2 TÜRK İÇİN DIŞİŞLERİ DEVREDE
Uluslararası sulardaki terörist müdahale sonrası Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliği, Madleen'deki Türk vatandaşların serbest bırakılması için girişimde bulundu. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Madleen’de bulunanların durumunun yakından takip edildiği bilgisini verdi. Tel Aviv Büyükelçiliği’nin, gemideki Türk vatandaşlarının bir an önce serbest bırakılmaları için girişimde bulunduğu açıklandı. Geminin akşam saatlerinde karaya ulaşmasının beklendiği belirtilerek, “Vatandaşlarımıza her türlü konsüler destek sağlanmakta olup gemiden iner inmez kendileriyle görüşmek ve serbest bırakılmalarını sağlamak için gerekli girişimler yapılmıştır” denildi. Gemide vatandaşı bulunan diğer ülkelerle de temas halinde olunduğu, Türk vatandaşlarının ailelerinin süreçle alakalı düzenli olarak bilgilendirildiği kaydedildi.
Alçak bir saldırı açık bir suç
Uluslararası sulardaki İsrail haydutluğuna Türkiye’den tepki yağıyor.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş:
Gazze’deki soykırıma dikkat çekmek için yola çıkan, içinde sadece sivillerin bulunduğu Madleen gemisine İsrail askeri güçlerinin uluslararası sularda düzenlediği terörist operasyon yalnızca bir insani yardım misyonuna değil, insanlık onuruna yöneltilmiş alçak bir saldırıdır. Filistin halkına karşı uygulanan sistematik cezalandırma, soykırım ve kuşatma politikası, hukuki ve insani hiçbir meşruiyet taşımamaktadır. İnsani yardımların engellenmesi uluslararası hukuka göre açık bir suçtur. Bugün karşı karşıya olduğumuz bu tablo, küresel düzenin adalet terazisinin kırıldığını, güçlünün zayıfı ezdiğini bir kez daha göstermektedir. Uluslararası toplumu, bu açık hukuksuzluk karşısında sesini yükseltmeye, insani değerleri savunmaya ve Madleen'in yanında olmaya davet ediyoruz. Bir kez daha ilan ediyoruz ki Gazze’nin, Madleen'in, adaletin, barışın ve insan onurunun tarafındayız.
DİRENEN FİLİSTİN ER GEÇ KAZANACAK
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz:
İsrail'in uluslararası sularda 'Madleen' adlı gemiye dönük müdahalesini lanetliyoruz. İnsani değerleri ve hukuku yok sayan, insani yardımları engelleyerek suçlarına yeni suçlar ekleyen Netanyahu yönetimi, uluslararası toplumdan gerekli karşılığı görmelidir. Bir an önce ateşkesin sağlanmasını, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşmasını ve iki devletli kalıcı çözüm için somut adımlar atılmasını bekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak her alanda mazlum Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Tarihi bir direniş sergileyen Filistin halkı ve insani değerler er geç kazanacaktır. İsrail yönetiminin zulüm ve soykırım politikaları insanlık ittifakı karşısında kaybetmeye mahkumdur.
Artık İsrail'e haddini bildirme zamanı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel,
İsrail'in Madleen’e saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. İsrail’in 12 silahsız aktivistin makarna götürmesine bile engel olduğunu vurgulayan Özel, artık İsrail’e haddini bildirmenin zamanının geldiğini kaydetti: “Bu konuda hükümet, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne kadar sert ve net olursa, o kadar arkasındayım. En sert ve en net tutumuna teşekkür edeceğim. İsrail'e cesaret verip Filistin'i yalnız bırakacak her tutumun tümüyle karşısındayız. Artık 'mış' gibi yapmanın değil, Filistin'e sahip çıkmanın, İsrail'e haddini bildirmenin zamanıdır.”
Emri veren de saldıran da yargılanmalı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik:
İsrail'in “Madleen” adlı gemiye dönük müdahalesini şiddetle lanetliyoruz. Bu saldırı emrini verenlerin ve gerçekleştirenlerin de yargılanması için tüm dünya iş birliği yapmalıdır. Madleen gemisi insanlık vicdanı adına Gazze'ye yardım götürmeye çalışırken, uluslararası sularda İsrail saldırganlığı ile karşılaştı. İsrail'in insani yardımları engellemeyi bir silah gibi kullandığı bir kere daha görüldü. Tüm dünya bu saldırganlık karşısında İsrail'i lanetlemeli ve somut tedbirleri hayata geçirmelidir.
Haydutluğa bir yenisi eklendi
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala:
Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan gemiye İsrail'in müdahalesi, Netanyahu hükümetinin insanlık dışı haydutluklarına bir yenisini daha eklemiştir. Bir toplumun topyekun katliama tabi tutulduğu acımasız soykırım, insanlık var oldukça unutulmayacaktır.
Bu alçaklık cezasız kalmamalı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç:
Soykırımcı İsrail, düzenlediği saldırıyla ahlakının ve vicdanının olmadığını tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. İsrail, yıllardır sürdürdüğü sistematik saldırılarla yalnızca Filistin halkını değil uluslararası hukukun temel ilkelerini ve Birleşmiş Milletler kararlarını da çiğnemeye devam etmektedir. Çocukları öldüren, yardım taşıyan gemilere saldıran, gazetecileri ve sağlık çalışanlarını hedef alan bu alçaklık cezasız kalmamalıdır. Gazze'de 55 bin masum insanı şehit eden bebek katili İsrailli yöneticiler, hukuk önüne çıkarılarak hak ettikleri cezayı mutlaka almalıdır.
Korkaklığın tarihini yazıyor
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan:
Madleen, dünyaya bir cesaret örneği ortaya koyarken İsrail her zamanki gibi büyük bir korkaklık tarihi ortaya koyuyor. Tabii katil devlet, susturduğu tüm dünyayı uyandırmak için bir geminin yettiğini çok iyi biliyor! Bu korkudan kaçış yok. Bir gemi tüm katliamlarınızı, işkencelerinizi, çocuk ölümlerini hatırlatmaya yetti ve sizi hesap verme gerçeğiyle yüzleştirdi. Aylardır soykırım suçu işleyen bu eli kanlı şebekenin, uluslararası sularda insanlık adına yüzen bu asil gemiye hukuki bağlamda yaklaşacağını elbette beklemiyorduk. Eli kanlı alçaklar yine kendine yakışan bir müdahale yapmıştır. Uluslararası toplumun artık dünyanın başına kene gibi yapışmış bu katil devlete çok ağır bir hesap sorması gerekmektedir. Bugün zulmün karşısında susanlar, yarının dünyasında adaleti konuşamazlar!
Barışı tehdit eden bir mikser
İletişim Başkanı Fahrettin Altun:
İsrail’in Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil Madleen gemisine yönelik saldırısı, uluslararası hukukun ve insan haklarının açıkça bir ihlalidir. Bu alçak saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Siyonist İsrail yönetimi, temel insani yardımların dahi Gazze’ye ulaşmasına tahammül edemediğini bir kez daha göstermiştir. Gazze’de aylardır sürdürülen sistematik yıkım ve katliamlar, hiçbir ahlaki ve hukuki ölçü tanımayan bir terör devleti ürünüdür. Kadınların, çocukların, yaşlıların hedef alındığı bu pervasız saldırılar artık sadece Filistin’in değil, tüm insanlığın meselesidir. İsrail yönetimi, 20 ayı aşkın süredir uyguladığı vahşet ile bölgesel barışı tehdit eden, küresel güvenliği riske atan bir “miksere” dönüşmüştür. Bu gerçeği görmezden gelen, sessiz kalan veya tepkisiz kalan her tutum, bu suça ortak olmak anlamına gelir. Türkiye olarak bu vahşetin durdurulması, Gazze’ye insani yardımların kesintisiz ulaşması ve bölgede adil bir barışın tesisi için çağrımızı yineliyoruz. Uluslararası camiayı ve tüm insanlığı bu çığlığa kulak vermeye, somut adım atmaya davet ediyoruz.