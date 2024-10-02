İsrail'i uyarıyorum: Lübnan'ı işgal diğerlerine benzemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yasama yılı açılışında Genel Kurul’a hitap etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’deki soykırımın ardında Lübnan’ı işgale başlayan İsrail’e Meclis’ten mesaj verdi. “İsrail’i de buradan çok net bir şekilde uyarıyorum” diyen Erdoğan, “Lübnan’a kara harekatının sonuçları, geçmişteki işgallerine benzemeyecektir. Savunmasız, izole, bütün dünyadan yalıtılmış bir Gazze savunması ile Lübnan’ın savunması aynı olmayacaktır” ifadelerini kullandı.
TBMM'de 28’inci Dönem 3’üncü Yasama Yılı başladı. Açılışa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Meclis'e gelişinde resmi törenle karşılandı. Yeni yasama yılını “
yeni Anayasa çağırısı
” ile açan Erdoğan, Genel Kurul'a hitabında dış politika ve ekonomiye dair kritik mesajlar verdi.
Konuşmasında, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarına da dikkat çeken
Erdoğan özetle şunları kaydetti:
ER YA DA GEÇ DURDURULACAK
ER YA DA GEÇ DURDURULACAK
“İsrail, Netanyahu isimli bir Hitler özentisinin idaresinde, sadece son 51 haftada insanlığa karşı tüm suçları pervasızca işlemiştir. Tüm insanlık adına utanç verici bu tabloya rağmen bazı ülkeler İsrail'e destek vermeye, finansal veya askeri destek sağlamaya devam ediyor. Bazı ülkeler de susmak suretiyle bu insanlık suçuna ortak oluyor. Ne yaparsa yapsın İsrail er ya da geç durdurulacak. Kendini dev aynasında gören Hitler nasıl durdurulduysa, Netanyahu da durdurulacak. Sadece İsrail'in değil, bugün Batı'dakiler başta olmak üzere devletlerin alnına yapışan o kara leke asırlar boyunca unutulmayacak. Özellikle İslam dünyasının İsrail terörüne sessiz kalmaları, bir utanç vesikası olarak asırlarca silinmeden kalacak.”
ANTAKYA-GAZZE ARASI ANKARA-AYDIN KADAR
ANTAKYA-GAZZE ARASI ANKARA-AYDIN KADAR
“İsrail ses çıkartılmadıkça işgal, istila ve katliam politikasını pervasızca devam ettirecek. Susmak, vahşeti görmezden gelmek bölgedeki hiçbir ülkeyi bu soykırım şebekesinin saldırganlığından kurtaramayacak.‘Vadedilmiş topraklar’ hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin, tamamen dini bir fanatizm ileFilistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer, bizim vatan topraklarımız olacaktır.Şu anda bütün hesap bunun üzerinedir. Türkiye içindeki bazı İsrail dostlarının, bazı siyonist severlerin, gönüllü veya paralı siyonizm propagandası yapan aparatların anlamadığı işte budur. İsrail'in, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde, bölücü örgütü maşa olarak kullanmak suretiyle nasıl birer küçük uydu yapı kurmak istediğini de çok net görüyoruz.Antakya ile Gazze arası, Ankara ile Aydın arası kadardır. Yani işgal, terör, hemen yanı başımızdadır.”
LÜBNAN’I İŞGAL GAZZE'YE BENZEMEZ
LÜBNAN’I İŞGAL GAZZE'YE BENZEMEZ
“‘Türkiye bu işlere karışmasın’, ‘Türkiye tarafsız olsun’, ‘Hamas terör örgütüdür’diyenlere sesleniyorum: Karşımızda hukukla mukayyet bir devlet değil, kandan beslenen, işgalle semiren bir katil sürüsü var. Filistin davasına sahip çıkma noktasında tam mutabakat içinde hareket eden Meclis'imize şükranlarımı sunuyorum. Doğdukları toprakları kahramanca savunan Filistin'in yiğit evlatlarını bir kez daha selamlıyorum. İsrail'i de buradan çok net uyarıyorum:Lübnan'a kara harekatının sonuçları, geçmişteki işgallerine benzemeyecektir.Savunmasız, izole, bütün dünyadan yalıtılmış bir Gazze savunması ile Lübnan'ın savunması aynı olmayacaktır. BM başta olmak üzere tüm devlet ve uluslararası kuruluşlar, daha fazla kadın, çocuk ölmeden İsrail'i durdurmalıdır.”
Sıcak başlangıç
Sıcak başlangıç
Yer yer sıcak tartışmaların yaşandığı TBMM’de dünkü yeni yasama yılı açılışı siyasette bahar havası estirdi. Genel Kurul’a gelen ilk lider olan
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye AK Partili milletvekillerinin ilgisi yoğundu.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da salona geldiğinde önce Bahçeli'nin yanına gitti.
İkili tokalaştıktan sonra bir süre sohbet etti. Dervişoğlu, diğer sıraları da ziyaret ederek milletvekillerini selamladı. Tokalaşmaya kendi sıralarından başlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise önce DEM Parti Eş Genel başkanları Tunce Bakırhan ve Tülay Hatımoğulları'nın elini sıktı. Özel daha sonra Bahçeli ve Dervişoğlu ile tokalaştı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ise Özel ile tokalaşmak üzere muhalefet sıralarına yöneldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması bittikten sonra MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti sıralarına yöneldi. Bahçeli, DEM Parti Eş Genel başkanları ile tokalaştıktan sonra bir süre sohbet etti. Fotoğraf karesine son anda AK Partili Abdullah Güler de girdi.
CHP’de devrim: Ayakta karşıladılar
CHP’de devrim: Ayakta karşıladılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul'a girdiğinde DEM Parti hariç tüm siyasi parti grupları ayağa kalktı.
CHP'deki lider değişiminden sonraki ilk Meclis açılışında Erdoğan, Genel Kurul’da bulunan CHP milletvekilleri tarafından ayakta karşılandı. Bir grup CHP’li ise kuliste kalmayı tercih etti. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler de ayağa kalkmadı. TBMM İdare Amiri Uğur Bayraktutan, Engin Altay, Sibel Suiçmez ve İlhan Kesici, Erdoğan salona girdiğinde ayağa kalkmadı.
Özgür Özel CHP’nin tutumunu şöyle özetledi:
“
Makama saygıda eksik bırakmayacağımızı söylemiştik. Biz Cumhurbaşkanı'nı devletin başını, makama saygısızlık yapmadan karşıladık. Bundan sonra da böyle devam edeceğiz. Seneye ya da öbür sene bizim Cumhurbaşkanımıza da yapılması açısından önemli bir adım attık.
”
82 Anayasası'nın miadı doldu
82 Anayasası'nın miadı doldu
Meclis’in Cumhuriyet tarihinin en kuşatıcı anayasasını yapma kudretine haiz olduğunu kaydeden Erdoğan, “
12 Eylül askeri darbesi sonrasında, silahların gölgesinde milli iradeye dayatılan mevcut anayasa, Meclisimiz ve milletimize biçilmiş dar bir gömlektir
” değerlendirmesinde bulundu. 1982'den itibaren yapılan 20'den fazla değişikliğe dikkat çeken Erdoğan
“Yamalı bohçaya dönen 82 Anayasası'nın miadı artık dolmuştur. Türkiye'nin, 21. yüzyılda, büyük hedef ve iddialarını gerçekleştirmesi, ancak yeni, uzlaşmacı, özgürlükçü, katılımcı, sivil bir anayasa ile mümkündür
” dedi. Yeni anayasanın devleti ve milleti ayrı yerlere koyan değil, devlet ile milleti buluşturan, kucaklaştıran, kaynaştıran niteliklere haiz olması gerektiğini vurgulayan Erdoğan şöyle konuştu: “
Yeni anayasanın kutuplaştırıcı değil uzlaştırıcı, ayrıştırıcı değil birleştirici, yasakçı değil özgürlükçü olması, farklılıklarda değil ortak noktalarda buluşturması temel ve sarsılmaz ilkemizdir.
”
Filistin’i tanıyın
Filistin’i tanıyın
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da Finlandiyalı mevkidaşı Alexander Stubb’u ağırladı. İki Cumhurbaşkanı baş başa görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan’ın gündeminde yine Filistin vardı. 7 Ekim'den bu yana 9 ülkenin Filistin Devleti'ni tanıdığını ifade eden Erdoğan, “Hala bunu yapmayan ülkelere Filistin Devleti'ni tanıma çağrımızı tekrarlıyoruz" dedi.
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