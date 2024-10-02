İsrail'i uyarıyorum: Lübnan'ı işgal diğerlerine benzemez

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‘Türkiye bu işlere karışmasın’, ‘Türkiye tarafsız olsun’, ‘Hamas terör örgütüdür’

diyenlere sesleniyorum: Karşımızda hukukla mukayyet bir devlet değil, kandan beslenen, işgalle semiren bir katil sürüsü var. Filistin davasına sahip çıkma noktasında tam mutabakat içinde hareket eden Meclis'imize şükranlarımı sunuyorum. Doğdukları toprakları kahramanca savunan Filistin'in yiğit evlatlarını bir kez daha selamlıyorum. İsrail'i de buradan çok net uyarıyorum:

Lübnan'a kara harekatının sonuçları, geçmişteki işgallerine benzemeyecektir.