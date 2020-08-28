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Gündem Bayrampaşada gelin arabası süsü verilmiş araçla yağmaya 15 yıla kadar hapis istendi
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İstanbul haberleri: Bayrampaşa'da gelin arabası süsü verilmiş araçla yağmaya 15 yıla kadar hapis istendi

Bayrampaşa'da gelin arabası süsü verilmiş araçla yağmaya 15 yıla kadar hapis istendi

Bayrampaşa'da yaklaşık bir sene önce bir şirketin iki muhasebe çalışanı tahsil ettikleri toplam 1 milyon 800 bin lirayı araçlarına koydukları sırada gelin arabası süsü verilmiş bir başka araçla yağmalandı. Olay sonrası yakalanan üç şüpheli hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Haber Merkezi DHA
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki Kamil A.'nın bir şirkette muhasebe uzmanı olarak, müşteki Aydın U'nun da yine aynı şirkette muhasebe finansman görevlisi olarak çalıştığı kaydedildi. Olayın meydana geldiği 13 Eylül 2019 tarihinde iki müştekinin, Bayrampaşa'da bulunan bir şirketten para tahsil etmeye gittikleri, burada beraber yemek yedikten sonra aldıkları 1 milyon 700 bin nakit parayı Kamil'in sırt çantasına koydukları, diğer laptop çantasına da 100 bin lirayı koydukları anlatıldı.

DHA
Yakalanan zanlılar hakkında 15 yıl hapis istendi.


GELİN ARABASI SÜSÜ VERİLMİŞ ARAÇLA KAÇTILAR


Müşteki Aydın U'nun tuvalete giden Kamil A'yı beklemeden işyerinden çıkıp aracına giderek sürücü koltuğuna oturup 100 bin liranın bulunduğu çantayı koltuğun altına koyduğu, Kamil'in de sağ yolcu kapısına yöneldiği sırada şüphelilerden birinin Kamil'de bulunan çantayı çektiği belirtildi. Diğer şüphelinin ise silahla ateş ederek sol arka bacağından Kamil'i yaraladığı, daha sonra şüphelilerin içerisinde 1 milyon 700 bin lira bulunan çantayı çekip aldığı kaydedildi. Şüphelilerin, gelin arabası süsü verilmiş 34 BHK 821 plakalı araca binerek olay yerinden kaçtıkları anlatıldı. İddianamede, 19 Eylül tarihinde polise olayın faillerinin Onur O. ve Ozan A. olduğu ve birlikte il dışına kaçtıkları yönünde ihbar yapıldığı, bunun üzerine söz konusu aracın olaydan önce Eyüpsultan'da yakıt aldığının tespit edildiği yer aldı. Polisin yağma eylemi gerçekleşmeden önce olay yeri çevresinde yapılan çalışmada olayın gerçekleşmesinden önce erketelik yapan, ayrıca aracı kullanan şüphelinin Derman A. olduğunu belirlediği, aracın ise Onur O. adına kayıtlı olduğu belirtildi.

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AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKLAR


Şüpheli Ozan'ın Fatih Mahallesi'nde, şüpheli Derman'ın, Mehmet C. isimli şahıs adına düzenlenmiş uçak biletiyle İstanbul Havalimanı'nda, Onur O.'nun ise Esenler Otogarı'nda yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi. Şüphelilere ait adreste yapılan aramalarda 149 adet 100 dolar, 100 adet 100 lira bulunduğu belirtildi. Şüpheliler savunmalarında suçlamaları reddetti. Tutuklanan şüphelilerin "Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Dava, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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