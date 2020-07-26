İstanbul haberleri: Maltepe'de hurdalıkta çıkan yangın bir saatte kontrol altına alındı Maltepe'de hurdalıkta çıkan yangın bir saatte kontrol altına alındı Maltepe'deki bir hurdalıkta çıkan yangın hasara neden oldu. Bir saat süren çalışma sonucu kontrol altına alınan yangınla ilgili polis ve itfaiye ekipleri soruşturma başlattı.

Haber Merkezi 26 Temmuz 2020, 18:15 Son Güncelleme: 26 Temmuz 2020, 18:19 AA