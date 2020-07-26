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İSTANBUL

İstanbul haberleri: Maltepe'de hurdalıkta çıkan yangın bir saatte kontrol altına alındı

Maltepe'de hurdalıkta çıkan yangın bir saatte kontrol altına alındı

Maltepe'deki bir hurdalıkta çıkan yangın hasara neden oldu. Bir saat süren çalışma sonucu kontrol altına alınan yangınla ilgili polis ve itfaiye ekipleri soruşturma başlattı.

Haber Merkezi AA
Maltepe'de araç parçalarının olduğu depoda yangın.
Maltepe'de araç parçalarının olduğu depoda yangın.

Büyükbakkalköy Mahallesi Çiftlik Yolu Caddesi'nde bir hurdalıkta yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaklaşık 2 bin metrekare açık alanda, içinde otomobil parçaları bulunan hurdalık yangınına Maltepe, Kartal, Büyükbakkalköy ve Ataşehir itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soruşturma başlatıldı

Ormanlık alan kenarında bulunan yangına tedbir amaçlı orman ekipleri de sevk edildi.

Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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