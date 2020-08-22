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İSTANBUL

İstanbul haberleri: Sivil trafik ekiplerinden drift ve makas denetimi

İstanbul'da sivil trafik ekiplerinden drift ve makas denetimi: Cezalar peş peşe geldi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri trafikte tehlikeli araç kullanan ve drift yapan sürücülere karşı denetim yaptı. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Denetimlerde 32 araca abart egzozdan ayrı ayrı bin 28 TL, 39 araca ise makas atmaktan bin 228 TL para cezası kesildi.

Haber Merkezi DHA
Yapılan denetim kapsamında 37 araç trafikten men edildi.
Yapılan denetim kapsamında 37 araç trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, trafikte makas atıp drift yaparak tehlikeli araç kullanan sürücülere karşı denetim yaptı.

Cezalar peş peşe geldi

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri Anadolu yakasında D-100 karayolu üzerinde yaptığı hareketli denetimlerde 32 araca abart egzozdan ayrı ayrı bin 28 TL, 39 araca ise makas atmaktan bin 228 TL para cezası kesti.

37 araş trafikten men edildi

Ayrıca ekipler alkollü araç kullanan 20 sürücüye ve hıfzıssıhha kanununa uymayan 22 vatandaşa cezai işlem uyguladı. Yapılan denetim kapsamında 37 araç da trafikten men edildi.

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