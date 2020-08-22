İstanbul'da sivil trafik ekiplerinden drift ve makas denetimi: Cezalar peş peşe geldi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, trafikte makas atıp drift yaparak tehlikeli araç kullanan sürücülere karşı denetim yaptı.

Cezalar peş peşe geldi

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri Anadolu yakasında D-100 karayolu üzerinde yaptığı hareketli denetimlerde 32 araca abart egzozdan ayrı ayrı bin 28 TL, 39 araca ise makas atmaktan bin 228 TL para cezası kesti.

37 araş trafikten men edildi

Ayrıca ekipler alkollü araç kullanan 20 sürücüye ve hıfzıssıhha kanununa uymayan 22 vatandaşa cezai işlem uyguladı. Yapılan denetim kapsamında 37 araç da trafikten men edildi.



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