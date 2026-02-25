Yeni Şafak
İstanbul merkezli 10 ilde operasyon: 10 ton uyuşturucu ele geçirildi 10 kişi gözaltında

09:1125/02/2026, Çarşamba
IHA
Operasyonlarda 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda farklı zamanlarda ele geçirilen 10 ton 250 kilogram uyuşturucu maddeyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 şüpheli yakalandı. Soruşturmanın, MASAK işbirliği ile yürütülen çalışmalar kapsamında, Europol üyesi ülkelerle gerçekleştirildiği öğrenilirken, 135 taşınmaz, 47 motorlu araç, 1 ticari araç plakası ve 42 şirket ortaklık payına el konulduğu aktarıldı.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MASAK iş birliğiyle yürütülen çalışmalarda Europol üyesi ülkelerle gerçekleştirilen adli istinabe süreçleri kapsamında karşılıklı bilgi ve belge paylaşımları yapıldı.

Bu bilgi ve belgelerden suç örgütleriyle bağlantılı olduğu belirlenen kişiler tespit edildi. Yapılan araştırmalarda, söz konusu kişilerin Türkiye'de ele geçirilen toplam 10 ton 250 kilogram uyuşturucu maddeden sorumlu olduğu belirlendi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bu sabah İstanbul merkezli Hakkari, Ankara, Bursa, İzmir, Hatay, Mersin, Van, Diyarbakır ve Mardin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 135 taşınmaz, 47 motorlu araç, 1 ticari araç plakası ve 42 şirket ortaklık payına el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.



