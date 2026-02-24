Yeni Şafak
27 ilde silah kaçakçılarına yönelik operasyon: 259 gözaltı

09:3424/02/2026, Salı
DHA
Kaçak silah imalathanesi ortaya çıkarıldı.
Jandarma Genel Komutanlığı, silah kaçakçıları ve ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik 27 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 259 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Jandarma Genel Komutanlığı, 27 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik kapsamlı operasyonlar düzenledi.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Asayiş daire başkanlıkları koordinesinde, il jandarma komutanlıkları tarafından Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Batman, Bitlis, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Hatay, Iğdır, İzmir, Kocaeli, Konya, Mardin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon ve Van'da silah kaçakçıları ve ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonda 259 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca 1 kaçak silah imalathanesi tespit edildi ve 27 uzun namlulu tüfek, 147 ruhsatsız tabanca ve silah yapımında kullanılan muhtelif parçalar ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında, '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu'na muhalefet'ten işlem yapıldı.



