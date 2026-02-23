Adana'da ruhsatsız depoda 1 milyon 123 bin 443 ilaç ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki depoda çok sayıda ilaç bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ruhsatsız depoya operasyon düzenleyen ekipler, İl Sağlık Müdürlüğü personeliyle yaptıkları incelemede reçeteye tabi 1 milyon 123 bin 443 ilaç ele geçirdi.