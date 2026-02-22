Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Erzurum
Kaçak avlanmaya geçit yok: Erzurum’da sıkı denetim

Kaçak avlanmaya geçit yok: Erzurum’da sıkı denetim

13:4622/02/2026, Pazar
AA
Sonraki haber
Erzurum’da av yasağı denetimleri artırıldı.
Erzurum’da av yasağı denetimleri artırıldı.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ürünlerinde kaçak avlanmanın önlenmesi amacıyla baraj ve göllerde tekneyle denetim gerçekleştirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, müdürlük olarak, su ürünlerinin her aşamasında denetimlerin kesintisiz sürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kaçak avlanmanın önlenmesi amacıyla jandarma ekipleriyle sahada görev yapan ekiplerimiz, denetimlerini İl Müdürlüğümüze ait tekneyle yürütüyor. Doğal dengeyi bozacak hiçbir faaliyete izin verilmeyeceğini, sürdürülebilir balıkçılığı ve su ürünleri kaynaklarını korumayı öncelik edinerek çalışmalarımız sürecek."


#erzurum
#kaçak avlanma
#tarım
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Isparta kura çekiliş listesi kuraya katılacak isimler