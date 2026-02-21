Tarım kredisine 30 milyar liralık kefalet desteği

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dün İstanbul Finans Merkezi’nde gerçekleştirilen 'Tarım Kefalet Destek Programı Tanıtımı ve İmza Töreni'nde, tarımsal üretimi destekleyecek yeni kefalet modelini kamuoyuna duyurdu. Üretim planlamasıyla entegre edilen programla, teminat yetersizliği yaşayan üreticilerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması ve sektörde üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Programın başlangıçta 8 kamu ve özel banka ile hayata geçirileceğini belirten Yumaklı, "İlk aşamada 30 milyar liralık bir tarımsal krediye teminat sağlanacak. İlerleyen dönemlerde hem bütçenin artmasını hem de mevcutta bu konuya ilgi duyan bankalarımızın, finans kuruluşlarımızın buna katılımını bekliyoruz. Programın elbette diğer bir etki unsuru da tarım sektöründe Kredi Garanti Fonu (KGF) kefalet kullanım oranı yaklaşık yüzde 1'ler düzeyindeydi. Artık bu oranları umuyorum ki bir daha konuşmamış olacağız" dedi. Yumaklı, planlamada üretim kapasitesini artırmanın en önemli unsurlarından birinin de zamanında uygun koşullarda ve erişilebilir bir finansman elde etmek olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti: "Finansman sadece bir kaynak değil, aynı zamanda bir kaldıraçtır. Bakanlık olarak üretim planlamasının uygulama etkinliğini artırmak için özellikle finansal araçlarımızı yeniden düzenledik."

1 MİLYON ÇİFTÇİ FAYDALANDI

Tarımın yalnızca ekonomik bir sektör olarak değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti: "Kaynaklar sonsuz değil, dolayısıyla elde ettiğimiz kaynakları da uygun şekilde kullanmak durumundayız. Planlamaya uygun hareket eden üreticilerimize ilave destekler ve yüzde 20 faiz indirimi uyguluyoruz. Hazine faiz kâr payı destekli krediler, tarım sektörünün her alanında 28 farklı kredi konusunda tarım politikalarıyla uyumlu bir halde uygulanmaya başladı. 2025'te bu kredilerden faydalanan üretici sayısı yaklaşık 1 milyona ulaştı." Ziraat Bankası, Ziraat Katılım ve Tarım Kredi Kooperatiflerince 2025'te 661 milyar liralık hazine faiz ve kâr payı destekli kredi kullandırıldığını aktaran Yumaklı, "Rakamın büyüklüğünü dikkate alacak olursak bu programda aslında KGF ile birlikte finansmanın nasıl bir kaldıraç etkisinin olabileceğini de tahmin etmek zor değil" dedi.

AMAÇ KAPASİTE ARTIŞI

Yumaklı, tarımı desteklemenin sadece bir sektörü desteklemek olmadığını, aslında ülkenin bütün unsurlarını desteklemek anlamına geldiğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tarım varsa üretim vardır, büyüme vardır. Büyüme varsa da elbette refah vardır. Bugün hayata geçirilecek olan bu kefalet programı da teminat yetersizliği sebebiyle finansmana erişimde zorlanan üreticilerimiz için güçlü bir güven mekanizması olacaktır. Finansal sistemle tarımsal üretim arasında daha güçlü ve sağlam bir kapsayıcı yapının da böylece tahkim edilmesi de sağlanmış olacak. Program kredi hacmini artıran bir etki sağlamayacak, tarımsal üretim kapasitesini artıracak. Bu ikisinin ayrımını özellikle ifade etmek istiyorum. Buradaki amaç tarımsal üretimin kapasitesini artırmak."

1,2 trilyon liralık finansman kullandırdık

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, geçen yıl tarım sektöründe kullandırdıkları kredileri yüzde 41 artırdıklarını söyledi. Türk bankacılık sektörü içerisinde tarım sektörünün payının yüzde 7 civarında olduğu bilgisini veren Çakar, şunları kaydetti: "Bankacılık sektörü olarak tarıma 1,2 trilyon lira kredi kullandırmış durumdayız. Türk bankacılık sektörünün takipteki krediler oranı yüzde 2,5’ler seviyesinde. Ama tarım sektörüne baktığımızda takipteki krediler yüzde 1,2 gibi düşük bir orana sahip. Ziraat Bankası olarak tarım sektöründe kullandırdığımız kredilerin miktarı ise 875 milyar lirayı aştı."







