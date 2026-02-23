Yeni Şafak
Şırnak’ta 17,8 milyonluk kaçak ürün ele geçirildi: 10 tutuklama

12:2723/02/2026, Pazartesi
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 16–22 Şubat tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen operasyonlarda, kaçakçılık ve narkotik suçlarına ağır darbe vuruldu. Operasyonlar kapsamında milyonlarca liralık kaçak malzeme ele geçirilirken, haklarında yasal işlem yapılan 45 şüpheliden 10’ü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Narkotik Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ihbar ve istihbarat çalışmaları sonucunda 9-15 Şubat tarihlerinde kent merkezi, 6 ilçe ve Habur Gümrük Sınır Kapısı’nda operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda; 4 gram esrar maddesi, 20 bin adet kaçak sigara, 23 adet fişek, 2 adet şarjör, 1 adet tabanca, 20 bin 952 adet çeşitli emtia ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 17 milyon 865 bin TL olduğu öğrenilirken, operasyonlarda 45 şüpheli gözaltına alındı. 

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyet işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlar tarafından 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 35 şüpheli hakkında ise yasal işlem yapıldı.

