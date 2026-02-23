Şırnak’ta 17,8 milyonluk kaçak ürün ele geçirildi: 10 tutuklama

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Narkotik Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ihbar ve istihbarat çalışmaları sonucunda 9-15 Şubat tarihlerinde kent merkezi, 6 ilçe ve Habur Gümrük Sınır Kapısı’nda operasyonlar düzenledi.