Gündem İstanbul merkezli FETÖ operasyonu 18 kişi gözaltına alındı
İSTANBUL

İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 18 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı. Düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 3'ünün örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi. Adreslerdeki aramaların ve 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İstanbul merkezli eş zamanlı FETÖ operasyonu: 18 kişi gözaltına alındı
Arşiv

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 2013 yılı adli-idari yargı sınavlarına hazırlanma aşamasında örgüt üyeleri için hücre evleri oluşturduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışmada, İstanbul'un farklı ilçelerinde örgüt içerisinde "hakim savcılık çalışma evi" olarak adlandırılan evler oluşturulduğu, burada hukuk fakültesi mezunu FETÖ üyelerinin kendileri için kariyer planlaması yapan sorumlu örgüt yöneticileriyle görüşerek evlere yerleştirildiği tespit edildi.

2021 yılı içerisinde örgütün çalışma evleriyle ilgili yapılanmasına 3 operasyon düzenleyen polis, 4. dalga operasyon kapsamında kimlikleri tespit edilen 17 avukat ile 3 sivil örgüt yöneticisini yakalamak için harekete geçti.

İstanbul merkez olmak üzere Ankara, Van, Burdur, Tekirdağ, Bitlis ve Gaziantep'te belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 3'ünün örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi.

FETÖ jandarmayı böyle fişledi
GÜNDEM
FETÖ jandarmayı böyle fişledi

FETÖ’nün ‘A5’liklerine gözaltı
GÜNDEM
FETÖ’nün ‘A5’liklerine gözaltı

40 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 185 kişi için gözaltı kararı var
GÜNDEM
40 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 185 kişi için gözaltı kararı var
Burdur Gölü köpürdü

Burdur Gölü köpürdü

​Uzmanlar endişelendiren görüntünün nedenini açıkladı.
Asgari ücrette 638 TL detayı

Asgari ücrette 638 TL detayı

​Tüm çalışanları yakından ilgilendiren haber.
Oyuncu Fırat Tanış CHPyi eleştirince sosyal medyada linç edildi

​Rusya'dan Ukrayna açıklaması: Çıkarlarımızı göz ardı etmeyeceğiz

PKK'nın kritik ismi etkisiz hale getirildi.
Tokat'ta çamurdan elektrik üretimi

Tokat'ta çamurdan elektrik üretimi

​Yıllık 44 Milyon kilovatsaat elektrik üretilecek.

Bağdat Havalimanı'na füze saldırısı

Bağdat Havalimanı'na füze saldırısı

Aprondaki boş sivil uçak zarar gördü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.