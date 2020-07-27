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Gündem İstanbul Sultangazide evden yayılan kötü koku paniğe neden oldu Gerçek polis olay yerine gelince anlaşıldı
İSTANBUL

İstanbul Sultangazi'de evden yayılan kötü koku paniğe neden oldu: Gerçek polis olay yerine gelince anlaşıldı

İstanbul Sultangazi'de arkadaşından uzun süre haber alamayan bir kişi evine gitti. Defalarca kapıyı çalmasına rağmen kapıyı açan olmadı. Evden gelen kötü kokular üzerine endişelenerek, polise haber verdi. Paniğe neden olan kokunun buzdolabındaki ürünlerden çıktığı anlaşıldı.

Haber Merkezi DHA
İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine geldi.
İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine geldi.

Sultangazi'de Suriye uyruklu bir kişi, yaklaşık 15 gün boyunca arkadaşından haber alamadı. Arkadaşının ikamet ettiği İsmetpaşa Mahallesi'ndeki evine giden kişi, uzun süre kapıyı çalmasına rağmen kapıyı açan olmadı. Evden kötü kokuların gelmesi üzerine endişelenen kişi, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak, apartman dairesinden kötü koku yayıldığı ve arkadaşının ölmüş olabileceği ihbarında bulundu.

DHA
Evden gelen kötü kokular üzerine endişelenerek, polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinlerinden bilgi alan ekipler, apartman sahibine ulaştı.

DHA
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinlerinden bilgi alan ekipler, apartman sahibine ulaştı.

Evden kötü kokular gelince acı gerçek ortaya çıktı
GÜNDEM
Evden kötü kokular gelince acı gerçek ortaya çıktı

Kokunun buzdolabından geldiği ortaya çıktı

Olay yerine gelen apartman sahibi, yanında getirdiği yedek anahtarla dairenin kapısını açtı. İçeri giren polisler, evde kimsenin bulunmadığını, yayılan kokunun buzdolabında bulunan ürünlerden kaynaklandığını belirledi. Ekipler, çalışmaların ardından olay yerinden ayrıldı.

DHA
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinlerinden bilgi alan ekipler, apartman sahibine ulaştı.

Evden kötü kokular gelince korkunç gerçek ortaya çıktı
GÜNDEM
Evden kötü kokular gelince korkunç gerçek ortaya çıktı

"Dairede 15 kişi kalıyordu, şimdi kimse yok"

Bir mahalle sakini evden kokuların yayıldığını belirterek, "Ben hastayım çok fazla dışarı çıkmıyorum. Dışarı çıktım çok kötü koku vardı. Midem bulandı. Herkese evden kokunun geldiğini söyledim. Binadakilere dairede oturan bu adamları tanıyıp tanımadığını sordum. Onlarda tanımadığını söyleyince daireden pis bir kokunun geldiğini söyledim. 15 kişi dairede kalıyordu. Şimdi ise kimse yok" dedi.

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