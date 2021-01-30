Gündem İstanbul Valiliği açıkladı Kabe fotoğrafını yere seren 5 kişi gözaltına alındı
İSTANBUL

İstanbul Valiliği açıkladı: Kabe fotoğrafını yere seren 5 kişi gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin resen soruşturma başlatılmıştı. Çirkin provokasyona tepkiler çığ gibi büyürken İstanbul Valiliği'nden son dakika açıklaması geldi. Yetkililer, olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığını 2 kişinin de arandığını duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Kabe fotoğrafına LGBT paçavrası yerleştirdiler.
Kabe fotoğrafına LGBT paçavrası yerleştirdiler.

İSTANBUL Valiliği'nden Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak" suçunu işleyen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda D.D., S.N.B., H.K., R.Ö. ve S.C.U.'nin gözaltına alındığı, diğer 2 şüphelinin yakalanması çalışmaların devam ettiği belirtildi.


  • İstanbul Valiliği'nden Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüste cuma günü rektörlük binası karşısına 'Kabe üzerine şahmeran temalı figür ve LGBT-İ bayrak teması' içeren resim asıldığı tespit edilmiştir.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Kabe provokasyonuna soruşturma: 4 LGBT sapkını gözaltına alındı
GÜNDEM
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Kabe provokasyonuna soruşturma: 4 LGBT sapkını gözaltına alındı

İki kişi aranıyor

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak" fiilini işleyen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda; D.D., S.N.B, H.K., R.Ö. ve S.C.U. isimli şüpheliler gözaltına alınmış, diğer 2 şüphelinin yakalanması çalışmaları devam etmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Kulübünde yapılan aramada söz konusu resmin asıldığı taşınabilir sunta pano ve çeşitli eylemlerde kullanılan afiş ve pankartlar bulunmuştur.

Boğaziçi Üniversitesi'nde büyük provokasyon: Kabe fotoğrafına LGBT paçavrası yerleştirdiler
OYNAT 01:01
Boğaziçi Üniversitesi'nde büyük provokasyon: Kabe fotoğrafına LGBT paçavrası yerleştirdiler
Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen protestolar büyük bir provokasyona sahne oldu. Daha önce DHKP-C marşı eşliğinde halay çeken grupların sahneye çıktığı üniversitede bu kez Kabe fotoğrafı yere serilip üzerine LGBT paçavrası yerleştirildi.


"Çirkin saldırıyı esefle kınıyoruz"

Bununla beraber Boğaziçi Üniversitesi LGBTi Kulübünde yapılan aramada; PKK terör örgütü amblemli ve propaganda içerikli yasaklanmış bir kitap, LGBTİ bayrakları ile eylemlerde kullanılan çeşitli afiş ve pankartlar ele geçirilmiştir. Savcılık talimatıyla R.Ö adlı şahıs serbest bırakılmış, diğer şüphelilerle ilgili işlemler devam etmektedir. İslam Dininin mukaddes mekanı ve Müslümanların Kıblesi Kabe-i Muazzamaya yönelik bu çirkin saldırıyı esefle kınıyoruz." ifadeleri yer aldı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kabe'ye yapılan saygısızlığı kınıyoruz
GÜNDEM
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kabe'ye yapılan saygısızlığı kınıyoruz

Abone Ol Google News
Ömür boyu utanç vesilesi olacak

'Ömür boyu utanç vesilesi olacak'

​YÖK'ten Boğaziçi'ndeki çirkin provokasyonla ilgili açıklama.
5 milyon TL teklif ettiler satmadı

5 milyon TL teklif ettiler satmadı

Yaptığı kale ile koronadan korunuyor.
Yürekleri ağzagetiren görüntü

​Makinistin dikkati sayesinde kurtuldu

​Vergi borcu ve cezası olanlar dikkat

​Aşı yapmak için karlı dağları iki kilometre yürüyerek aştılar
Kapıyı açtım 'pır' kaçtılar

Kapıyı açtım 'pır' kaçtılar

​Kağıthane'de hırsız kapıyı açan ev sahibiyle göz göze geldi.

Bilim dünyası şaşkın

Bilim dünyası şaşkın

​Hastalarda iki farklı koronavirüs tespit edildi.
Yapımı 10 saat sürüyor

Yapımı 10 saat sürüyor

​'Farkında olmadan bu duruma geldim'
Bilgi ve belge talep edildi

Bilgi ve belge talep edildi

​WhatsApp'a yönelik incelemede yeni gelişme.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.